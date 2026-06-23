Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Президент США відвідає вирішальний матч мундіалю на стадіоні МетЛайф, попри те, що досі не був присутній на жодній грі турніру через щільний графік.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що Президент США Дональд Трамп буде присутній на фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026 року та особисто візьме участь у церемонії нагородження нових чемпіонів. Вирішальний поєдинок відбудеться 19 липня на стадіоні МетЛайф у Нью-Джерсі.

В інтерв'ю телеканалу Fox Джанні Інфантіно, якого нині пов'язують тісні дружні стосунки з американським лідером, поділився деталями майбутнього фіналу:

"Ми будемо разом з президентом, насолоджуючись фіналом і, звичайно ж, вручаючи трофей переможцю". На уточнююче запитання, чи проводитимуть вони церемонію нагородження спільно, очільник ФІФА з посмішкою додав: "Звичайно, ми весь час разом".

Мундіаль, який спільно приймають Канада, Мексика та Сполучені Штати, стартував ще 11 червня. Хоча саме на США припадає левова частка матчів турніру (78 зі 104), 80-річний Дональд Трамп поки що не відвідав жодної гри.

Виконавчий директор робочої групи Білого дому з питань Чемпіонату світу Ендрю Джуліані в інтерв'ю газеті Telegraph пояснив це надзвичайно щільним графіком очільника держави. Він також додав, що Трамп любить тримати людей в очікуванні, тому його поява ближче до фіналу є цілком логічною.

Останнім часом американський лідер був помічений на інших великих спортивних подіях. Минулого тижня Трамп відвідав захід UFC, який проходив безпосередньо у Білому домі. Крім того, він увійшов в історію як перший чинний президент США, який відвідав фінальну серію НБА.

Щоправда, у Нью-Йорку місцева публіка зустріла його несхвальним гулом під час третього матчу серії, у якому майбутні чемпіони Нью-Йорк Нікс поступилися Сан-Антоніо Сперс із рахунком 111:115.

Варто зазначити, що для Трампа це буде не перший досвід вручення футбольного кубка, і минулого разу не обійшлося без незручних моментів. Минулого літа на цьому ж стадіоні МетЛайф він брав участь у нагородженні переможців Клубного чемпіонату світу.

Тоді президент залишився стояти на п'єдесталі після того, як передав трофей гравцю лондонського Челсі Рісу Джеймсу, що викликало помітне збентеження серед футболістів. Вони сказали мені, що він збирається вручити трофей, а потім зійде зі сцени.

"Я думав, що він так і зробить, але він захотів залишитися", — згадував пізніше цей епізод Ріс Джеймс.