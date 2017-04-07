Стал известен список претендентов на награду лучшему молодому игроку Европы в 2017 году.
Итальянское издание Tuttosport огласило список претендентов на награду лучшему молодому игроку Европы за 2017 год.
В прошлом году в топ-20 вошел украинец Виктор Коваленко. В этот раз никто из украинских игроков на награду не претендует. В список могут попасть футболисты до 21 года.
Список претендентов:
- Джанлуиджи Доннарумма (Милан)
- Миле Свилар (Андерлехт)
- Альбан Лафонт (Тулуза)
- Лазар Каревич (ОФК Грбаль)
- Антонис Стергиакис (Славия София)
- Лука Зидан (Реал)
- Тосин Адарабиойо (Ман Сити)
- Жульен Арельяно (Барселона/Осасуна)
- Камерон Картер-Уикерс (Тоттенхэм)
- Диого Далот (Порту)
- Маттейс де Лигт (Аякс)
- Тимоти Фосу-Менса (МЮ)
- Тео Эрнандес (Атлетико/Алавес)
- Поль Лирола (Сассуоло)
- Кристиан Манеа (Мускрон)
- Адриан Марин (Вильярреал)
- Аарон Мартин (Эспаньол)
- Паоло Медина (Реал)
- Мере Жорже (Спортинг Хихон)
- Феликс Пасслак (Боруссия Д)
- Маланг Сарр (Ницца)
- Дайот Упамекано (Зальцбург/Лейпциг)
- Эрик Андерссон (Мальме)
- Клод Аджапонг (Сассуоло)
- Максим Лопес (Марсель)
- Николо Барелья (Кальяри)
- Аймен Баркок (Айнтрах Ф)
- Вахан Бичахчян (Ширак Гюмри)
- Папе Шейх (Сельта)
- Федерико Кьеза (Фиорентина)
- Анте Чорич (Динамо З)
- Том Дэвис (Эвертон)
- Даниэль Да Силва (Рома)
- Амаду Диавара (Наполи)
- Миккель Дюелунд (Мидтьюлланд)
- Сергей Еременко (Базель)
- Колбейн Финссон (Гронинген)
- Кристиан Фридек (Спарта Прага)
- Янис Хаджи (Фиорентина)
- Кай Хавертц (Байер)
- Бенджамен Хенрикс (Байер)
- Нанитамо Иконе (Монпелье)
- Божидар Краев (Левски София)
- Мануэль Локателли (Милан)
- Пабло Маффео (Ман Сити)
- Арне Майер (Герта)
- Жан-Виктор Макенго (Кан)
- Эмре Мор (Боруссия Д)
- Ману Морланес (Вильярреал)
- Валентино Мюллер (Альтах)
- Рубен Невеш (Порту)
- Абдельнак Нури (Аякс)
- Абдулхадир Омур (Трабзонспор)
- Хавьер Онтиверос (Малага)
- Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад)
- Ренату Санчес (Бавария)
- Жерсон (Рома)
- Ферран Сарсанедас (Барселона)
- Яри Шуурман (Виллем II)
- Юри Тилеманс (Андерлехт)
- Идрисса Туре (Шальке)
- Даниил Уткин (Краснодар)
- Никола Власич (Хайдук)
- Сэм Шрек (Байер)
- Кристиан Ривера (Эйбар)
- Фабиан Бенко (Бавария)
- Жоэль Асоро (Сандерленд)
- Жан-Кевин Огюстен (ПСЖ)
- Усман Дембеле (Боруссия Д)
- Каспер Дольберг (Аякс)
- Бриль Эмболо (Шальке)
- Малком (Бордо)
- Жозе Гомеш (Бенфика)
- Хедим Хаджич (Сараево)
- Александер Исак (Боруссия Д)
- Габриэль Жезус (Ман Сити)
- Деян Ловелич (Црвена Звезда)
- Давид Ковнацки (Лех Познань)
- Лазарос Лампу (Панионис)
- Джонатан Леко (ВБА)
- Кристофер Нкунку (ПСЖ)
- Йенс Одгаард (Лингбю)
- Руи Педру (Порту)
- Эзекьель Понсе (Гранада)
- Алехандро Поцо Поцо (Севилья)
- Кристиан Пулишич (Боруссия Д)
- Рамадан Собхи (Сток Сити)
- Маркус Рашфорд (МЮ)
- Доминик Соланке (Челси/Камбуур)
- Борна Соса (Динамо З)
- Сандер Свендсен (Мельде)
- Энес Юнал (Ман Сити/Твенте)
- Тибо Верлинден (Сток Сити)
- Тимур Жамалетдинов (ЦСКА Москва)
- Бенджамин Вудберн (Ливерпуль)
- Джастин Клюйверт (Аякс)
- Юссеф Эль-Несири (Малага)
- Килиан Мбаппе (Монако)
Пока что лидируют Килиан Мбаппе (15% голосов), Джанлуиджи Доннарумма и Деян Ловелич (по 14%).
Проголосовать за одного из претендентов можно здесь.