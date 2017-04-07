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Стал известен список претендентов на награду лучшему молодому игроку Европы в 2017 году.

Итальянское издание Tuttosport огласило список претендентов на награду лучшему молодому игроку Европы за 2017 год.

В прошлом году в топ-20 вошел украинец Виктор Коваленко. В этот раз никто из украинских игроков на награду не претендует. В список могут попасть футболисты до 21 года.

Список претендентов:

- Джанлуиджи Доннарумма (Милан)

- Миле Свилар (Андерлехт)

- Альбан Лафонт (Тулуза)

- Лазар Каревич (ОФК Грбаль)

- Антонис Стергиакис (Славия София)

- Лука Зидан (Реал)

- Тосин Адарабиойо (Ман Сити)

- Жульен Арельяно (Барселона/Осасуна)

- Камерон Картер-Уикерс (Тоттенхэм)

- Диого Далот (Порту)

- Маттейс де Лигт (Аякс)

- Тимоти Фосу-Менса (МЮ)

- Тео Эрнандес (Атлетико/Алавес)

- Поль Лирола (Сассуоло)

- Кристиан Манеа (Мускрон)

- Адриан Марин (Вильярреал)

- Аарон Мартин (Эспаньол)

- Паоло Медина (Реал)

- Мере Жорже (Спортинг Хихон)

- Феликс Пасслак (Боруссия Д)

- Маланг Сарр (Ницца)

- Дайот Упамекано (Зальцбург/Лейпциг)

- Эрик Андерссон (Мальме)

- Клод Аджапонг (Сассуоло)

- Максим Лопес (Марсель)

- Николо Барелья (Кальяри)

- Аймен Баркок (Айнтрах Ф)

- Вахан Бичахчян (Ширак Гюмри)

- Папе Шейх (Сельта)

- Федерико Кьеза (Фиорентина)

- Анте Чорич (Динамо З)

- Том Дэвис (Эвертон)

- Даниэль Да Силва (Рома)

- Амаду Диавара (Наполи)

- Миккель Дюелунд (Мидтьюлланд)

- Сергей Еременко (Базель)

- Колбейн Финссон (Гронинген)

- Кристиан Фридек (Спарта Прага)

- Янис Хаджи (Фиорентина)

- Кай Хавертц (Байер)

- Бенджамен Хенрикс (Байер)

- Нанитамо Иконе (Монпелье)

- Божидар Краев (Левски София)

- Мануэль Локателли (Милан)

- Пабло Маффео (Ман Сити)

- Арне Майер (Герта)

- Жан-Виктор Макенго (Кан)

- Эмре Мор (Боруссия Д)

- Ману Морланес (Вильярреал)

- Валентино Мюллер (Альтах)

- Рубен Невеш (Порту)

- Абдельнак Нури (Аякс)

- Абдулхадир Омур (Трабзонспор)

- Хавьер Онтиверос (Малага)

- Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад)

- Ренату Санчес (Бавария)

- Жерсон (Рома)

- Ферран Сарсанедас (Барселона)

- Яри Шуурман (Виллем II)

- Юри Тилеманс (Андерлехт)

- Идрисса Туре (Шальке)

- Даниил Уткин (Краснодар)

- Никола Власич (Хайдук)

- Сэм Шрек (Байер)

- Кристиан Ривера (Эйбар)

- Фабиан Бенко (Бавария)

- Жоэль Асоро (Сандерленд)

- Жан-Кевин Огюстен (ПСЖ)

- Усман Дембеле (Боруссия Д)

- Каспер Дольберг (Аякс)

- Бриль Эмболо (Шальке)

- Малком (Бордо)

- Жозе Гомеш (Бенфика)

- Хедим Хаджич (Сараево)

- Александер Исак (Боруссия Д)

- Габриэль Жезус (Ман Сити)

- Деян Ловелич (Црвена Звезда)

- Давид Ковнацки (Лех Познань)

- Лазарос Лампу (Панионис)

- Джонатан Леко (ВБА)

- Кристофер Нкунку (ПСЖ)

- Йенс Одгаард (Лингбю)

- Руи Педру (Порту)

- Эзекьель Понсе (Гранада)

- Алехандро Поцо Поцо (Севилья)

- Кристиан Пулишич (Боруссия Д)

- Рамадан Собхи (Сток Сити)

- Маркус Рашфорд (МЮ)

- Доминик Соланке (Челси/Камбуур)

- Борна Соса (Динамо З)

- Сандер Свендсен (Мельде)

- Энес Юнал (Ман Сити/Твенте)

- Тибо Верлинден (Сток Сити)

- Тимур Жамалетдинов (ЦСКА Москва)

- Бенджамин Вудберн (Ливерпуль)

- Джастин Клюйверт (Аякс)

- Юссеф Эль-Несири (Малага)

- Килиан Мбаппе (Монако)

Пока что лидируют Килиан Мбаппе (15% голосов), Джанлуиджи Доннарумма и Деян Ловелич (по 14%).

Проголосовать за одного из претендентов можно здесь.