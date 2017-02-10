Англия

Трансфер экс-игрока сборной Англии Стивена Колкера в московский Локомотив находится на грани срыва.

25-летнему защитнику все еще не удалось проявить себя в КПР после перехода из Кардиффа в 2014 году. С тех пор Стивен сдавался в аренду Саутгемптону и Ливерпулю, однако за эти клубы провел лишь по 3 матча в Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне на счету Колкера 14 поединков за КПР, выступающий в Чемпионшипе. Этой зимой появились слухи о том, что Стивен перейдет в московский Локомотив.

Железнодорожники ранее опубликовали несколько постов в соцсетях, извещающих о скором завершении сделки. Однако вчера они добавили видео, в котором предполагали, что сделка "отменена".

Впрочем, по информации Sky Sports, переговоры все еще ведутся, хотя вероятность их успешного завершения нельзя назвать высокой.

После 17 туров в активе Локомотива 23 пункта. Железнодорожники занимают 10-е место в турнирной таблице. От идущего 4-м Терека их отделяет 5 очков.