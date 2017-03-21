Англия

Канониры собираются серьезно "перетряхнуть" собственный состав в летнее межсезонье, избавившись от ненужных исполнителей.

Команда Арсена Венгера готова включиться в борьбу за полузащитника Эвертона Росса Баркли. Ранее сам игрок заявил, что не исключает возможности смены клубной прописки по окончании нынешнего сезона. Для того, чтобы заполучить игрока, Арсеналу придется выдержать конкуренцию в лице соседей из Тоттенхэма, которые также желают видеть Баркли в своем составе.

Помимо этого, Канониры планируют избавиться от нескольких игроков. Главными претендентами на уход из команды являются Алекс Окслейд-Чемберлен и Джек Уилшир, ныне выступающий на правах аренды за Борнмут. У обеих футболистов в июне заканчиваются контракты, и Арсенал не намерен предлагать им продление соглашений.

Что касается нынешних лидеров команды – Месута Езила и Алексиса Санчеса, то, несмотря на озвученное ранее желание Венгера сохранить этих игроков, тренер Арсенала готов отпустить их в том случае, если они сами захотят покинуть клуб.

В нынешнем сезоне Росс Баркли забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 27 играх АПЛ.