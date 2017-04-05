Англия

Полузащитник Канониров Джек Уилшир, выступающий на правах аренды за Борнмут, может продлить соглашение с лондонским клубом.

Несмотря на посредственную форму Уилшира в нынешнем сезоне, Арсенал готов предложить ему новый контракт.

Прошлым летом Джек был отправлен в аренду в Борнмут, так как наставник лондонцев Арсен Венгер решил отдать предпочтение Аарону Рэмси, Франсису Кокелену и Граниту Джаке в центре поля.

Следующий сезон станет для Уилшира последним по контракту. Несмотря на то, что недавно Джек лишился места в основном составе Борнмута, Канониры не намерены отпускать его в качестве свободного агента. Вместо этого Арсенал собирается продолжить сотрудничество с игроком – сообщает The Mirror.

Среди претендентов на Уилшира также значится лондонский Вест Хэм.

В нынешнем сезоне на счету Джека 3 результативные передачи в 26-ти матчах АПЛ.