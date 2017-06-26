Англия

Полузащитник Кобальтовых попал в сферу интересов Ливерпуля.

Как сообщает Sky Sports, скауты Ливерпуля сейчас следят за 21-летним Майером в составе сборной Германии на молодежном чемпионате мира, который проходит в Польше.

Отметим, что Недавно немец отказался продлевать соглашение с гельзенкирхенцами истекающее летом 2018 года.

Сообщается, что Максом Майером также интересуются Арсенал, Тоттенхэм и Барселона.

В минувшем сезоне Майер сыграл 39 матчей, забив два мяча и сделав пять ассистов.