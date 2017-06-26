Полузащитник Кобальтовых попал в сферу интересов Ливерпуля.
Макс Майер, Getty Images
26 июня 2017, 15:58
Как сообщает Sky Sports, скауты Ливерпуля сейчас следят за 21-летним Майером в составе сборной Германии на молодежном чемпионате мира, который проходит в Польше.
Отметим, что Недавно немец отказался продлевать соглашение с гельзенкирхенцами истекающее летом 2018 года.
Сообщается, что Максом Майером также интересуются Арсенал, Тоттенхэм и Барселона.
В минувшем сезоне Майер сыграл 39 матчей, забив два мяча и сделав пять ассистов.