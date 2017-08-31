Англия

Полузащитник Эвертона Росс Баркли отказался от возможности перейти в Челси.

Челси не удастся подписать полузащитника Эвертона Росса Баркли из-за нежелания самого англичанина присоединяться к лондонскому клубу.

"Это не официальная информация, но довольно хороший источник сообщил мне, что сегодня Баркли отклонил возможность перейти в Челси", — заявил журналист BBC Дэвид Орнштейн.

При этом не уточняется, удалось ли Челси сойтись в цене с Эвертоном, который отклонил первое предложение "синих" о покупке 23-летнего Барки.