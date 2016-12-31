Five O'Clock

Корреспонденты Liverpool Echo вместе с Юргеном Клоппом вспомнили самые знаменательные для мерсисайдцев моменты каждого месяца уходящего года.

Первый полный календарный год сложился для наставника Ливерпуля более чем драматично. Два кубковых финала завершились разочарованием, но после летнего капитального ремонта Красным удалось стать одним из главных претендентов на чемпионство в новом сезоне АПЛ.

Январь

23 января 2016 года, Кэрроу Роуд

Норвич — Ливерпуль 4:5

— Матч на Кэрроу Роуд получился очень интересным: вы проигрывали 3:1, потом вели в счете 4:3, но пропустили в добавленное время, и все же Адам Лаллана на 95-й минуте вырвал победу. Разве тот матч не является воплощением духа, который вы привнесли в команду?

— Честно говоря, мне хотелось бы поменьше подобных матчей — это слишком высокое напряжение и нервы. Но матч с Норвичем все равно был чудесен. Ребята проявили себя, стал заметен командный дух, который мы воспитывали в себе в течение четырех месяцев.

— После гола Лалланы мы выбежали на поле, и во время празднования пострадали ваши очки...

— Они были просто всмятку! Это сделал Кристиан Бентеке. Так что лучше не ломайте мои очки, а то возьму и продам в другой клуб.

Февраль

28 февраля 2016 года, финал Кубка Лиги, Уэмбли

Ливерпуль — Манчестер Сити 1:1 (1:3)

— Это был ваш первый большой финал на посту тренера Ливерпуля. Что вам запомнилось в тот день?

— Не сказал бы, что мы сыграли так уж плохо. После первого пропущенного мяча, мы исключительно атаковали — нужно было лишь не давать Сити вырваться в контратаку. Да у них это особо и не получалось. Мы отыгрались и, вроде как, должны были на кураже вырвать победу, но не сложилось. До этого матча мы довольно-таки неплохо пробивали пенальти, но в финале Кубка Лиги нам не повезло.

В таких случаях все решает удача. Пенальти ведь никак не спланируешь — нужно просто смириться с результатом.

Вряд ли кто-то сейчас вспомнит, но я в прошлом выигрывал некоторые финалы. Победа — это хорошо, но и в случае поражения нужно как-то жить дальше. Вот так вот. Забыть не получится, поэтому нужно использовать подобный опыт. В Базеле, правда, мы свой опыт использовать не смогли, но в следующий раз уж точно все получится, я не сомневаюсь.

— Вы отворачиваетесь, когда пробивают пенальти. Это суеверие?

— Ну да, я, наверное, даже и не смотрел ту серию пенальти на Уэмбли. И вообще редко на них смотрю. Не то чтобы я такой уж суеверный, в случае с пенальти это что-то совершенно другое. Но если к мячу подходит Милнер, то для меня вообще нет никаких проблем. Мне и смотреть не надо — я просто наслаждаюсь шумом трибун после того, как Джеймс забивает.

— Можно ли из такого обидного поражения действительно вынести что-то полезное?

— Естественно. В финалах победы и поражения зависят в основном от везения. Будут пенальти или не будут. Главное все сделать правильно в эти 90 минут. В финале на поле нужно выходить уверенным в себе. Да и весь этот путь к финалу нужно еще пройти. Так что полезного много. Хотя поражение в финале — это обидно, как ни крути.

С Кубком Лиги получилось как-то странно. Я спросил своих игроков, они сказали, что это очень важный, серьезный турнир. А вокруг только и говорили: "Да это всего лишь какой-то Кубок Лиги". Если ты доходишь до самого финала, во второй половине сезона график становится очень плотным. На это могут отважиться только самые сумасшедшие команды. А полуфиналы дома и на выезде вообще не дают перевести дух.

Этот январь у нас и так занят, а мы себе еще и сами добавили проблем — два дополнительных матча.

Да, мы любим играть и побеждать, но когда выигрываешь Кубок Лиги, даже не хватает времени, чтобы толком порадоваться. А если проигрываешь, то это "всего лишь" Кубок Лиги, так что не страшно.

Да, ситуация сложилась необычная, но мы все равно очень хотели бы завоевать тот трофей. Не очень приятный был день, зато было много других — приятных.

Март

17 марта, одна восьмая финала Лиги Европы, Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1 (победа Ливерпуля 3:1 по итогам двух встреч)

— Ну, это уже получше. Манчестер Юнайтед! Вот это был гол! Мы будто нажали кнопку выключения звука на стадионе. Дома против Манчестера мы отыграли на отлично, счет был 2:0, но мы могли забить и больше. Ливерпуль был явно лучше.

А поездка на Олд Траффорд — это и вправду что-то. Словами не описать, нужно только прочувствовать на себе.

— Первый тайм стал для вас непростым. Но гол Коутиньо перед самым свистком на перерыв все изменил.

— Да, это правда. По дороге в раздевалку после мяча Филиппе мы очень радовались. Забавно, что никто уже и не надеялся, что Манчестер отыграется во втором тайме. А им нужно было забить три мяча. Это возможно, но никто в такое не верил. Исход противостояния был решен в тот момент, когда Филиппе забил свой гол.

Да и сам мяч получился шикарный — иначе Де Хеа не пробить. В прошлом сезоне, когда мы дома проиграли МЮ, это был матч Ливерпуля против Де Хеа. Но, к счастью, Филиппе с ним разобрался.

— Этот год у Коутиньо удался на славу, неправда ли?

— Да, так и есть. В 2016-м он, определенно, сделал шаг вперед. Филиппе играет очень стабильно, думаю наш стиль подходит ему как нельзя лучше.

Ребята прекрасно знают, что он умеет на поле, поэтому постоянно норовят отдать ему передачу. А я каждый раз думаю: "О, нет, только не бей опять по воротам!" Но если бы я сам умел бить, как он, я бы тоже так делал.

Апрель

14 апреля 2016 года, четвертьфинал Лиги Европы, Анфилд

Ливерпуль — Боруссия Дортмунд 4:3

— Это был самый лучший день Ливерпуля в 2016 году?

— На днях я разговаривал с Хансом Йоахимом Ватцке по телефону. Поздравляли друг друга с Рождеством, желали всего самого наилучшего, счастливого нового года и все такое. Он сказал: "Я, наверное, слетаю в Ливерпуль, схожу на стадион — еще раз почувствовать эту атмосферу. Но мне и правда понадобился не один месяц, чтобы забыть то, что произошло на Анфилде в апреле. Это был самый сложный вечер за очень долгое время".

Для нас же все сложилось чудесно, это был исторический момент. Оба матча получились особенные.

Когда на жеребьевке нам достался Дортмунд, все говорили: "Не повезло". Они были лучшие во всем турнире, но мы знали, что за два матча — дома и на выезде — все может произойти.

До этого момента мы смотрели много их игр, но только как болельщики. Мне, например, всегда радостно, когда они побеждают и показывают хороший футбол. А после жеребьевки мы начали пересматривать все более серьезно. Чем больше мы смотрели, чем больше анализировали, тем больше убеждались, что их можно победить.

На выезде мы отыграли очень неплохо, удержали ничью. А потом, на Анфилде, даже когда отставали 2:0 и 3:1, у нас было больше голевых моментов, чем у всех остальных соперников Дортмунда вместе взятых. Мы знали, как играть против Боруссии. Проблема была только в том, что мы пропустили два мяча на контратаках и еще один из-за своей же ошибки в обороне.

Но мы также понимали, что, если будем сохранять спокойствие, сможем создать моменты и выиграть.

Мне очень повезло. В Майнце и Дортмунде атмосфера на стадионе всегда была прекрасной, но последние полчаса на Анфилде в тот вечер были самые лучшие в моей жизни.

— Тренер Боруссии Томас Тухель говорил, что не знает, как объяснить то поражение. По его словам, когда счет стал 3:3, все на стадионе уже ждали, когда Ливерпуль забьет четвертый. Так бывает, когда игроки и болельщики — это единое целое?

— Именно. Наверное, каждый фанат Ливерпуля, который ходит на Анфилд, должен пересмотреть те последние полчаса, чтобы не забывать, на что способны болельщики. Я уверен, что без их поддержки ничего подобного бы не получилось. Возможно, кто-то считает, что я обязан говорить подобные вещи как тренер. Но я верю в свои слова на 100%.

За этим последовало печальное завершение еврокубковых приключений Ливерпуля. После знаменательных побед над Манчестер Юнайтед, дортмундской Боруссией и Вильярреалом Севилья прервала успешную серию мерсисайдцев. Так рухнули надежды Ливерпуля на первый еврокубковый трофей за 11 лет и место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Май

18 мая 2016 года, финал Лиги Европы, Санкт-Якоб Парк, Базель

Ливерпуль — Севилья 1:3

— Да, в том финале мы тоже проиграли — это понятно. Вот только в первом тайме Ливерпуль был намного лучше соперника. Мы даже забили второй гол, хотя его отменили из-за офсайда.

— Были также споры относительно пенальти из-за игры рукой. А во второй половине встречи все пошло наперекосяк...

— Это точно. Пенальти не назначили, гол отменили — куча неприятностей, а мы все равно вели в счете 1:0. Не всегда получается держать ситуацию под контролем. Нужно еще и везение. Хотя я не говорю, что можно играть плохо и при этом все равно побеждать.

Первый тайм мы провели очень хорошо, но, судя по всему, сезон был слишком напряженный, и на достойную вторую половину встречи нас не хватило. Я не оправдываюсь, конечно, но просто подумайте, сколько мы тогда уже отыграли. Это же глупо — выходить на самый матч сезона, когда у тебя ноги отбегали уже матчей 500.

Конечно, с точки зрения ФИФА, УЕФА и ФА, все логично — зрители любят футбол. Но когда они планируют провести чемпионат мира на 48 команд или какой-то новый формат чемпионата Европы, они забывают об игроках.

Во втором тайме мы слишком быстро пропустили гол из-за собственной небольшой ошибки. В течение сезона многие команды, и мы в том числе, допускали куда более крупные ошибки, и противник за это не наказывал их забитым мячом.

Но Севилья забила. 1:1 — для нас это был шок. Даже со стороны это было заметно. Мы все были шокированы.

Вот мы говорим с вами об атмосфере на стадионе... Если кто-нибудь скажет мне, что в тот момент наши болельщики думали, что мы снова можем выйти вперед, это неправда. Все вели себя по-другому. В ту секунду кто-то будто бы тоже выключил звук на стадионе. Было очень неприятно. Мы могли выиграть тот матч в первом тайме, но проиграли во втором.

— Вы иногда вспоминаете тот вечер и думаете: "Ах, если бы я только мог сделать что-то иначе", — чтобы изменить исход поединка?

— Конечно, я вспоминал ту игру еще неделю или две. Но не больше. В этом нет смысла — простая трата сил. Ничего ведь уже не изменишь. А допускать те же ошибки, что тогда во втором тайме, мы вряд ли еще когда-нибудь станем.

Продолжение следует...