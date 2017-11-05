Германия

Форвард Арсенала Алексис Санчес больше не интересует Баварию.

Летом в прессе было много информации касательно предметной заинтересованности Баварии в услугах Алексиса Санчеса. Тем не менее, в то трансферное окно чилийский игрок не сменил клубную прописку.

В связи с тем, что контракт Алексиса с Арсеналом истекает уже летом 2018-го года, многие клубы ведут с ним активные переговоры. Была информация о Ман Сити, Баварии, ПСЖ и даже Реале.

Теперь же издание Metro уверяет, что Бавария выключилась из гонки за Санчесом. Случилось это потому, что Алексис уже якобы выбрал для себя новый клуб и им стал не немецкий гранд.

В последнее время в английской прессе активно ходят слухи о том, что в зимнее трансферное окно Санчес пополнит ряды Манчестер Сити.