Италия

Бек "россо-нери" Габриэль Палетта может в ближайшее время стать игроком римского клуба.

Итальянский центральный защитник не входит в планы Милана на сезон 2017-2018, а потому нынешним летом, наверняка, сменит команду.

Как сообщает Sky Italia, вероятным местом продолжения карьеры Палетты является Лацио. По информации издания, Габриэль уже согласовал личные условия контракта с римским клубом, и теперь "орлам" осталось договориться с Миланом о сумме трансфера.

В случае перехода Палетта будет зарабатывать в Лацио 1,2 млн евро в год, а само соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне Габриэль записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи в 30 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Габриэль Палетта и Густаво Гомес могут перебраться в Турцию.