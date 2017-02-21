Испания

Полузащитник Реала Иско намерен уйти в клуб, где он будет получать больше игровой практики.

Иско провел в Реале уже три с половиной сезона, но за это время не сумел стать важным игроком основы.

Недавно испанец заявил, что счастлив в Реале, однако желает играть больше и поэтому не исключает уход из клуба.

Marca утверждает, что Иско попросил своих агентов связаться с клубами, которые ранее проявляли к нему интерес.

По данным издания, наиболее вероятным местом продолжения карьеры для испанца является Манчестер Сити.

Также СМИ ранее приписывали интерес к Иско Челси и Тоттенхэму.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 17 матчей в Ла Лиге, отметившись 5 голами и 5 ассистами.