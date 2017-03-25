Испания

Каталонский гранд готовится к трансферу полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо.

Сине-гранатовые твердо намерены заполучить бразильского хавбека будущим летом. Как сообщает газета Sport, Барса уже провела переговоры с представителями игрока и самим Коутиньо, который желает покинуть Ливерпуль и воссоединиться со своим партнером по сборной Бразилии – Неймаром.

В данный момент Барселона ведет переговоры с клубом Филиппе, при этом понимая, что Красные своего лидера отпустят лишь за серьезную сумму. Деньги на данный трансфер каталонцы собираются заработать на продаже собственных игроков. Как сообщает источник, как минимум два футболиста из нынешнего состава сине-гранатовых перейдут в другие клубы, что даст возможность приобрести Коутиньо.

Ранее капитан сборной Бразилии Неймар заявил, что желает видеть Филиппе в Барселоне, потому как полузащитник замечательно впишется в игру сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 6 голов и 5 результативных передач в 22 играх АПЛ.