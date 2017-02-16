Лига Европы

Бек Шахтера Дарио Срна поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Сельтой в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Победа в ЛЕ? У нас новый тренер, игроки, правила и тактика. На мой взгляд, нынешний Шахтер — команда с наибольшим потенциалом в течение последних 13-ти лет", — рассказал капитан Горняков в интервью изданию Marca.

"Сельта? Это сильная команда. Напоминает действующего победителя Лиги Европы. Нам будет непросто. Сельта побеждала Барселону, Реал. Мы уважаем соперника и знаем, что нам будет сложно, но и им тоже".

"Кого бы отметил? В Сельте выделю очень мощного форварда Аспаса, который забивает много голов. Также у испанцев сильная оборона. Впервые в жизни мне доведется встретиться с командой, которая прессингует вдесятером по всему полю. Будет интересно за этим понаблюдать", — добавил Срна.