Лига Европы

Главный тренер Лиона Бруно Женезио поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

Тренер Лиона Бруно Женезио отметил, что Рома является фаворитом Лиги Европы.

"Еврокубки помогают нашим игрокам становиться более опытными. Но Рома — один из фаворитов этого турнира, и они хотят пройти дальше не меньше Лиона", — цитирует Бруно Женезио Football Italia.

"Я не думал, что мы поедем на Стадио Олимпико с такой форой. Мы очень хорошо сыграли в первом матче, особенно во втором тайме. Но нас ждет еще 90 минут настоящего сражения", — добавил наставник Лиона.

Отметим, что подопечные Бруно Женезио сумели во втором тайме трижды огорчить Рому и добыть волевую победу 4:2.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы Рома — Лион состоится 16 марта.