Лига Европы

Четверг, 22:05, Манчестер, Олд Траффорд, арбитр — Альберто Ундиано Мальенко (Испания). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Первый матч

Андерлехт — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Дендонкер, 86 — Мхитарян, 36.

Предупреждения: Обрадович — Мхитарян, Каррик, Фосу-Менса.

Манчестер Юнайтед довольно уверенно провел первый поединок 1/4 финала в Брюсселе, и то, что гости не смогли увезти из Бельгии победу, можно объяснить только поразительным транжирством игроков атаки Красных Дьяволов. Впрочем, результативная ничья на выезде по всем канонам двухматчевых дуэлей дает преимущество команде, которая будет хозяином ответного поединка.

Если же учесть, насколько удачно играет МЮ дома с Андерлехтом, то шансов у бельгийцев немного. Да, наконец-то полностью здоров Теодорчик, но вряд ли присутствие на поле экс-форварда Динамо с первых секунд станет тем фактором, который станет решающим в противостоянии. Да, бельгийская команда в нынешнем еврокубковом сезоне неизменно забивает на выезде, но МЮ за тот же период лишь раз пропустил дома...

Так же вряд ли на руку Андерлехту сыграет обилие травмированных футболистов в команде Жозе Моуриньо. Победа над Челси в Премьер-лиге показала, что и не в оптимальном сставе манкунианцы способны решать сложные задачи.

Интересные факты

- Манчестер Юнайтед выиграл 5 последних домашних матчей в еврокубках.

- В последних трех выездных еврокубковых поединках против МЮ Андерлехт пропустил 18 мячей.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Валенсия, Рохо, Байи, Дармиан — Эррера, Феллайни — Мхитарян, Погба, Рашфорд — Ибрагимович.

Андерлехт: Мартинес — Аппиа, Кара, Нюйтинк, Обрадович — Дендонкер, Тилеманс — Бруно, Станчу, Ахеампонг — Теодорчик.

Травмированы: Мата, Смоллинг, Джонс (МЮ).

Под вопросом: Руни, Лингард — Нахар.

Слова

Жозе Моуриньо, тренер Манчестер Юнайтед:

"В поединках плей-офф на этой стадии Лиги Европы нам бы очень пригодились наши опытные футболисты. Однако Мата, Джонс и Смоллинг не имеют шансов выйти на поле против Андерлехта. А вот с Руни ситуация получше, и решение о его участии я приму непосредственно перед матчем. У Уэйна нет серьезных повреждений, однако мелкие проблемки осложняют его полное восстановление".

Рене Вайлер, наставник Андерлехта:

"Манчестер Юнайтед идет 5-м в чемпионате Англии, однако их главная цель — путевка в Лигу чемпионов. Именно поэтому они сделают все, чтобы выиграть Лигу Европы. И в этом наш шанс. Надо во что бы то ни стало постараться забить, и тогда будет легче ловить соперника на контратаках".