Лига Европы

В понедельник пройдет жеребьевка двух первых отборочных раундов Лиги Европы.

Новый розыгрыш Лиги Европы УЕФА стартует с жеребьевки первого отборочного раунда, которая начнется в 14:00 по киевскому времени.

Отметим, что украинские клубы начинают свое участие в ЛЕ с третьего квалификационного раунда.

В первом отборочном раунде (матчи состоятся 29 июня и 6 июля) примут участие сразу 100 коллективов, которые будут разделены на две корзины (сеяные/не сеяные) в соответствии со своим положением в рейтинге УЕФА.

Сеяные Не сеяные Маккаби Тель-Авив (ISR) 23,375 Иртыш (KAZ) 3,55 Митьюлланд (DEN) 16,3 Широки Бриег (BIH) 3,55 Динамо Минск (BLR) 10,975 Фола (LUX) 3,475 Лех (POL) 10,95 Дифферданж (LUX) 3,475 ХИК (FIN) 10,53 Шкендия (MKD) 3,375 АИК (SWE) 9,945 Горица (SVN) 3,375 Войводина (SRB) 9,075 Сутьеска (MNE) 3,3 Видеотон (HUN) 8,65 Пюник (ARM) 3,275 АЕЛ (CYP) 8,21 Партизани (ALB) 3,075 Шахтер Солигорск (BLR) 7,475 Младость Лучани (SRB) 3,075 Слован Братислава (SVK) 7,35 Шэмрок Роверс (IRL) 3,065 Црвена Звезда (SRB) 7,325 Флора (EST) 3,05 Тренчин (SVK) 6,85 Чихура (GEO) 3,025 Скендербеу (ALB) 6,825 Линкольн (GIB) 3 Альтах (AUT) 6,57 Елгава (LVA) 2,975 Сент-Джонстон (SCO) 6,535 Сейняйоки (FIN) 2,78 АЕК Ларнака (CYP) 6,21 Корк Сити (IRL) 2,565 Интер Баку (AZE) 6,05 Зета (MNE) 2,55 Бейтар Иерусалим (ISR) 5,875 Б-36 (FRO) 2,45 Вентспилс (LVA) 5,725 Ружомберок (SVK) 2,35 Одд (NOR) 5,665 Дерри Сити (IRL) 2,315 Кайрат (KAZ) 5,55 Лиепая (LVA) 2,225 Осиек (CRO) 5,55 Заря Бельцы (MDA) 2,15 Сараево (BIH) 5,3 Вааса (FIN) 2,03 КР Рейкьявик (ISL) 5,175 Валюр (ISL) 1,925 Норчепинг (SWE) 4,945 Вашаш (HUN) 1,9 Милсами (MDA) 4,9 Тирана (ALB) 1,825 Люнгбю (DEN) 4,8 Атлантас (LTU) 1,825 Нымме Калью (EST) 4,8 Судува (LTU) 1,825 Железничар (BIH) 4,8 Гандзасар (ARM) 1,775 Ботев (BUL) 4,675 Торпедо Кутаиси (GEO) 1,775 Олимпия Любляна (SVN) 4,625 Тракай (LTU) 1,575 Валлетта (MLT) 4,55 Тре Пенне (SMR) 1,566 Вадуц (LIE) 4,45 Бала Таун (WAL) 1,525 Ягеллония (POL) 4,45 Динамо Батуми (GEO) 1,525 Левски (BUL) 4,425 Рунавик (FRO) 1,45 ЦСКА София (BUL) 4,175 Бальцан (MLT) 1,3 Стьярнан (ISL) 4,175 Коннас-Ки (WAL) 1,275 Хеугесунн (NOR) 4,165 Бангор Сити (WAL) 1,275 Домжале (SVN) 4,125 СО Санта-Колома (AND) 1,233 Ордабасы (KAZ) 4,05 Прогрес (LUX) 1,225 Левадия (EST) 4,05 Пелистер (MKD) 1,125 Ференцварош (HUN) 3,9 Фольгоре (SMR) 1,066 Крузейдерс (NIR) 3,9 Флориана (MLT) 1,05 Работнички (MKD) 3,875 Колрейн (NIR) 0,9 Рейнджерс (SCO) 3,785 Бэллимена Юнайтед (NIR) 0,9 Ширак (ARM) 3,775 Сан-Хулиа (AND) 0,733 Дачия (MDA) 3,65 Клаксвик (FRO) 0,7 Младость (MNE) 3,55 Сент-Джозефс (GIB) 0,5 Зиря (AZE) 3,55 Приштина (KOS) 0

Со второго отборочного раунда (матчи пройдут 13 и 20 июля) начнут свой путь в ЛЕ еще 16 команд.

Галатасарай (TUR) 58,84 Астра (ROU) 17,87 Хайдук Сплит (CRO) 11,55 Аполлон Лимасол (CYP 10,71 Млада-Болеслав (CZE) 10,135 Люцерн (SUI) 9,415 Брондбю (DEN) 8,8 Габала (AZE) 7,8 Абердин (SCO) 6,785 Утрехт (NED) 6,712 Штурм (AUT 6,57 Паниониос (GRE) 5,58 Бней-Иегуда (ISR) 4,875 Динамо Брест (BLR) 3,975 Эстерсунд (SWE) 3,945 Бранн (NOR) 3,665

Во время жеребьевки команды также будут разделены на сеяных и не сеяных. Для пар соперников по первому отборочному раунду коэффициент будет браться по сеяной команде.