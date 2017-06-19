В понедельник пройдет жеребьевка двух первых отборочных раундов Лиги Европы.
Новый розыгрыш Лиги Европы УЕФА стартует с жеребьевки первого отборочного раунда, которая начнется в 14:00 по киевскому времени.
Отметим, что украинские клубы начинают свое участие в ЛЕ с третьего квалификационного раунда.
В первом отборочном раунде (матчи состоятся 29 июня и 6 июля) примут участие сразу 100 коллективов, которые будут разделены на две корзины (сеяные/не сеяные) в соответствии со своим положением в рейтинге УЕФА.
|Сеяные
|
|Не сеяные
|
|Маккаби Тель-Авив (ISR)
|23,375
|Иртыш (KAZ)
|3,55
|Митьюлланд (DEN)
|16,3
|Широки Бриег (BIH)
|3,55
|Динамо Минск (BLR)
|10,975
|Фола (LUX)
|3,475
|Лех (POL)
|10,95
|Дифферданж (LUX)
|3,475
|ХИК (FIN)
|10,53
|Шкендия (MKD)
|3,375
|АИК (SWE)
|9,945
|Горица (SVN)
|3,375
|Войводина (SRB)
|9,075
|Сутьеска (MNE)
|3,3
|Видеотон (HUN)
|8,65
|Пюник (ARM)
|3,275
|АЕЛ (CYP)
|8,21
|Партизани (ALB)
|3,075
|Шахтер Солигорск (BLR)
|7,475
|Младость Лучани (SRB)
|3,075
|Слован Братислава (SVK)
|7,35
|Шэмрок Роверс (IRL)
|3,065
|Црвена Звезда (SRB)
|7,325
|Флора (EST)
|3,05
|Тренчин (SVK)
|6,85
|Чихура (GEO)
|3,025
|Скендербеу (ALB)
|6,825
|Линкольн (GIB)
|3
|Альтах (AUT)
|6,57
|Елгава (LVA)
|2,975
|Сент-Джонстон (SCO)
|6,535
|Сейняйоки (FIN)
|2,78
|АЕК Ларнака (CYP)
|6,21
|Корк Сити (IRL)
|2,565
|Интер Баку (AZE)
|6,05
|Зета (MNE)
|2,55
|Бейтар Иерусалим (ISR)
|5,875
|Б-36 (FRO)
|2,45
|Вентспилс (LVA)
|5,725
|Ружомберок (SVK)
|2,35
|Одд (NOR)
|5,665
|Дерри Сити (IRL)
|2,315
|Кайрат (KAZ)
|5,55
|Лиепая (LVA)
|2,225
|Осиек (CRO)
|5,55
|Заря Бельцы (MDA)
|2,15
|Сараево (BIH)
|5,3
|Вааса (FIN)
|2,03
|КР Рейкьявик (ISL)
|5,175
|Валюр (ISL)
|1,925
|Норчепинг (SWE)
|4,945
|Вашаш (HUN)
|1,9
|Милсами (MDA)
|4,9
|Тирана (ALB)
|1,825
|Люнгбю (DEN)
|4,8
|Атлантас (LTU)
|1,825
|Нымме Калью (EST)
|4,8
|Судува (LTU)
|1,825
|Железничар (BIH)
|4,8
|Гандзасар (ARM)
|1,775
|Ботев (BUL)
|4,675
|Торпедо Кутаиси (GEO)
|1,775
|Олимпия Любляна (SVN)
|4,625
|Тракай (LTU)
|1,575
|Валлетта (MLT)
|4,55
|Тре Пенне (SMR)
|1,566
|Вадуц (LIE)
|4,45
|Бала Таун (WAL)
|1,525
|Ягеллония (POL)
|4,45
|Динамо Батуми (GEO)
|1,525
|Левски (BUL)
|4,425
|Рунавик (FRO)
|1,45
|ЦСКА София (BUL)
|4,175
|Бальцан (MLT)
|1,3
|Стьярнан (ISL)
|4,175
|Коннас-Ки (WAL)
|1,275
|Хеугесунн (NOR)
|4,165
|Бангор Сити (WAL)
|1,275
|Домжале (SVN)
|4,125
|СО Санта-Колома (AND)
|1,233
|Ордабасы (KAZ)
|4,05
|Прогрес (LUX)
|1,225
|Левадия (EST)
|4,05
|Пелистер (MKD)
|1,125
|Ференцварош (HUN)
|3,9
|Фольгоре (SMR)
|1,066
|Крузейдерс (NIR)
|3,9
|Флориана (MLT)
|1,05
|Работнички (MKD)
|3,875
|Колрейн (NIR)
|0,9
|Рейнджерс (SCO)
|3,785
|Бэллимена Юнайтед (NIR)
|0,9
|Ширак (ARM)
|3,775
|Сан-Хулиа (AND)
|0,733
|Дачия (MDA)
|3,65
|Клаксвик (FRO)
|0,7
|Младость (MNE)
|3,55
|Сент-Джозефс (GIB)
|0,5
|Зиря (AZE)
|3,55
|Приштина (KOS)
|0
Со второго отборочного раунда (матчи пройдут 13 и 20 июля) начнут свой путь в ЛЕ еще 16 команд.
|Галатасарай (TUR)
|58,84
|Астра (ROU)
|17,87
|Хайдук Сплит (CRO)
|11,55
|Аполлон Лимасол (CYP
|10,71
|Млада-Болеслав (CZE)
|10,135
|Люцерн (SUI)
|9,415
|Брондбю (DEN)
|8,8
|Габала (AZE)
|7,8
|Абердин (SCO)
|6,785
|Утрехт (NED)
|6,712
|Штурм (AUT
|6,57
|Паниониос (GRE)
|5,58
|Бней-Иегуда (ISR)
|4,875
|Динамо Брест (BLR)
|3,975
|Эстерсунд (SWE)
|3,945
|Бранн (NOR)
|3,665
Во время жеребьевки команды также будут разделены на сеяных и не сеяных. Для пар соперников по первому отборочному раунду коэффициент будет браться по сеяной команде.