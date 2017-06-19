Новый розыгрыш Лиги Европы УЕФА стартует с жеребьевки первого отборочного раунда, которая начнется в 14:00 по киевскому времени.

Отметим, что украинские клубы начинают свое участие в ЛЕ с третьего квалификационного раунда.

В первом отборочном раунде (матчи состоятся 29 июня и 6 июля) примут участие сразу 100 коллективов, которые будут разделены на две корзины (сеяные/не сеяные) в соответствии со своим положением в рейтинге УЕФА.

Сеяные   Не сеяные  
Маккаби Тель-Авив (ISR) 23,375 Иртыш (KAZ) 3,55
Митьюлланд (DEN) 16,3 Широки Бриег (BIH) 3,55
Динамо Минск (BLR) 10,975 Фола (LUX) 3,475
Лех (POL) 10,95 Дифферданж (LUX) 3,475
ХИК (FIN) 10,53 Шкендия (MKD) 3,375
АИК (SWE) 9,945 Горица (SVN) 3,375
Войводина (SRB) 9,075 Сутьеска (MNE) 3,3
Видеотон (HUN) 8,65 Пюник (ARM) 3,275
АЕЛ (CYP) 8,21 Партизани (ALB) 3,075
Шахтер Солигорск (BLR) 7,475 Младость Лучани (SRB) 3,075
Слован Братислава (SVK) 7,35 Шэмрок Роверс (IRL) 3,065
Црвена Звезда (SRB) 7,325 Флора (EST) 3,05
Тренчин (SVK) 6,85 Чихура (GEO) 3,025
Скендербеу (ALB) 6,825 Линкольн (GIB) 3
Альтах (AUT) 6,57 Елгава (LVA) 2,975
Сент-Джонстон (SCO) 6,535 Сейняйоки (FIN) 2,78
АЕК Ларнака (CYP) 6,21 Корк Сити (IRL) 2,565
Интер Баку (AZE) 6,05 Зета (MNE) 2,55
Бейтар Иерусалим (ISR) 5,875 Б-36 (FRO) 2,45
Вентспилс (LVA) 5,725 Ружомберок (SVK) 2,35
Одд (NOR) 5,665 Дерри Сити (IRL) 2,315
Кайрат (KAZ) 5,55 Лиепая (LVA) 2,225
Осиек (CRO) 5,55 Заря Бельцы (MDA) 2,15
Сараево (BIH) 5,3 Вааса (FIN) 2,03
КР Рейкьявик (ISL) 5,175 Валюр (ISL) 1,925
Норчепинг (SWE) 4,945 Вашаш (HUN) 1,9
Милсами (MDA) 4,9 Тирана (ALB) 1,825
Люнгбю (DEN) 4,8 Атлантас (LTU) 1,825
Нымме Калью (EST) 4,8 Судува (LTU) 1,825
Железничар (BIH) 4,8 Гандзасар (ARM) 1,775
Ботев (BUL) 4,675 Торпедо Кутаиси (GEO) 1,775
Олимпия Любляна (SVN) 4,625 Тракай (LTU) 1,575
Валлетта (MLT) 4,55 Тре Пенне (SMR) 1,566
Вадуц (LIE) 4,45 Бала Таун (WAL) 1,525
Ягеллония (POL) 4,45 Динамо Батуми (GEO) 1,525
Левски (BUL) 4,425 Рунавик (FRO) 1,45
ЦСКА София (BUL) 4,175 Бальцан (MLT) 1,3
Стьярнан (ISL) 4,175 Коннас-Ки (WAL) 1,275
Хеугесунн (NOR) 4,165 Бангор Сити (WAL) 1,275
Домжале (SVN) 4,125 СО Санта-Колома (AND) 1,233
Ордабасы (KAZ) 4,05 Прогрес (LUX) 1,225
Левадия (EST) 4,05 Пелистер (MKD) 1,125
Ференцварош (HUN) 3,9 Фольгоре (SMR) 1,066
Крузейдерс (NIR) 3,9 Флориана (MLT) 1,05
Работнички (MKD) 3,875 Колрейн (NIR) 0,9
Рейнджерс (SCO) 3,785 Бэллимена Юнайтед (NIR) 0,9
Ширак (ARM) 3,775 Сан-Хулиа (AND) 0,733
Дачия (MDA) 3,65 Клаксвик (FRO) 0,7
Младость (MNE) 3,55 Сент-Джозефс (GIB) 0,5
Зиря (AZE) 3,55 Приштина (KOS) 0

Со второго отборочного раунда (матчи пройдут 13 и 20 июля) начнут свой путь в ЛЕ еще 16 команд.

Галатасарай (TUR) 58,84
Астра (ROU) 17,87
Хайдук Сплит (CRO) 11,55
Аполлон Лимасол (CYP 10,71
Млада-Болеслав (CZE) 10,135
Люцерн (SUI) 9,415
Брондбю (DEN) 8,8
Габала (AZE) 7,8
Абердин (SCO) 6,785
Утрехт (NED) 6,712
Штурм (AUT 6,57
Паниониос (GRE) 5,58
Бней-Иегуда (ISR) 4,875
Динамо Брест (BLR) 3,975
Эстерсунд (SWE) 3,945
Бранн (NOR) 3,665

Во время жеребьевки команды также будут разделены на сеяных и не сеяных. Для пар соперников по первому отборочному раунду коэффициент будет браться по сеяной команде.