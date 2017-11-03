Лига Европы

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский не стал игроком недели в Лиге Европы.

Форвард Стяуа Константин Будеску был признан лучшим футболистом четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Он помог своей команде гарантировать выход в плей-офф, отдав голевую передачу в матче против Хапоэлья Беэр-Шева (1:1).

Второе место в голосовании занял защитник Коньяспора Селим Ай (16%), а третье место досталось хавбеку Аустрии Доминику Прокопу (10%).

Украинский хавбек киевского Динамо Виталий Буяльский в голосовании набрал 5% голосов.

На награду также претендовали Патрик Твумаси (Астана), Мемфис Депай (Лион), Родриго Гало (АЕК) и Дэйви Зельке (Герта).