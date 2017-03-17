Украина

Главный редактор журнал Футбол Артем Франков продолжил тему о "бельгийской инициативе"

Полагаю, Сергею Палкину нужно сказать большое спасибо как минимум за то, что он открыл и подтолкнул дискуссию даже не о формуле розыгрыша чемпионата Премьер-лиги, сколько о путях развития нашего профессионального футбола. В чем преимущество артиллерии такого калибра – позицию генерального директора гранда, поддержанную двумя футбольными телеканалами, замолчать и проигнорировать невозможно, даже если бы у кого-то такое желание было. Прочие же "замыслы с размахом, вначале обещавшие успех" имеют все шансы погибнуть "от промедленья долгого" или "в бесплодье умственного тупика".

Ну-с, что там у нас появилось нового, относительно нового или хорошо забытого старого.

Три принципиальных вопроса

Во-первых, как завещал Остап Бендер, не давите на психику – дышать трудно! А именно: не нужно зачислять всех, кто сказал "да" по отдельным пунктам или вовсе произнес "что-то в этом есть", в однозначно поддерживающих инициативу. Во-вторых, по-прежнему жду ответа на три, считаю, принципиальных вопроса.

Вы принципиально против возвращения с лета 2018 года схемы "16 команд в два круга"? А там хоть с переходными плей-офф, хоть без них – это вопрос вторичный!

Если да – нужно не просто мотивировать, а предъявить расчеты: что позволяет предполагать, будто приток болельщиков благодаря допуску новичков окажется незначительным?

2. Почему аналогичные предложения не были поддержаны год назад и где тогда были все записавшиеся сегодня в активные сторонники плей-офф; неужели настолько не предвидели дальнейшее падение – в силу лени или гордыни?

3. Какова позиция "Шахтера" насчет переполовинивания очков перед второй стадией, которое применяется во многих чемпионатах, в том числе бельгийском?

Заметим, что эта мера ничуть не в меньшей мере ведет к повышению зрелищности матчей и интриги в первенстве. Полагаю, не нужно объяснять на пальцах, каким образом. Если уж произносишь фразу "любая мера, сколь бы искусственной она ни была, хороша, если она ведет к повышению привлекательности турнира", нужно быть последовательным. Уверен, если бы Динамо не отстало от Шахтера столь безнадежно, и зрителей было бы побольше, и выдираний волос из груди по поводу ужасов чемпионата Украины – поменьше. Глядишь, даже "бельгийская инициатива" могла бы не возникнуть.

Кстати, и Динамо было бы тяжелее отбиваться от приступов Зари…

В целом, действительно следует сказать, что со свежих глаз и зашуганных мозгов идея внедрения плей-офф в обмене между лигами и в борьбе за путевку в Лигу Европы нашла весьма позитивный прием. Обсуждение непременно будет.

Дальнейшее – очевидно. "Продолжайте наблюдение, с вами свяжутся". На всякий случай напомню, что решение клубов в частности и Премьер-лиги в целом по формату окончательным не является, необходимо еще и прочие интересы и мнения учитывать, например, ПФЛ.

Станем лучше жить – вообще говорить не о чем!

Из того, что присмотрел в обсуждениях в интернете

На мощный тезис, что наши клубы не зависят от состояния экономики в Украине и на них влияет только размер состояния соответствующего олигарха, для ответа достаточно двух позиций:

- на самом деле, это одно и то же – все олигархи в той или иной степени зависят от экономики Украины, количественно, качественно и еще как угодно; да, зависимость там, наверное, нелинейная, но в целом присутствует;

- главное: вы хотите сказать, что посещаемость стадионов не зависит от уровня жизни в стране?!?! Конгениально, Киса, как говаривал Остап Бендер, искажая смысл первого из двух слов.

В качестве третьей, факультативной, а заодно на будущее, приведу такую позицию: сколько б вам ни забивали баки наши гранды, многие клубы существуют отнюдь не благодаря олигархам, по крайней мере, возможности их хозяев не позволяют именовать их столь одиозно. И все эти клубы очень мечтают о том, чтобы в нашей стране жилось не столько широко и привольно, сколько сытно и тепло. Тогда и им перепадет.

В общем, очевидно, что подъем экономики Украины послужил бы куда более мощным фактором для привлечения зрителей на трибуны, чем любые формулы и реформы формул. Но из футбола не слишком видать, когда этот уже объявленный подъем перестанет так напоминать пике.

Эпитафия одной формуле

Почему в своем время мы отказались от разбиения чемпионата не на шестерки, а на четверки – с тем, чтобы, например, играть внутри квартетов в три круга при том что второй квартет борется за пятое еврокубковое место?..

В первую очередь из-за неоднозначности пятой позиции, которая не обязательно дарит путевку в Лигу Европы, а только в том случае, если Кубок Украины выигрывает кто-то из первых четырех команд (что, правда, очень вероятно). Понятно, что и в этой ситуации можно придумать плей-оффы, которые позволили бы пятой-шестой командам (первой-второй из квартета 2) побороться за эту путевку. Почему эту систему всерьез не рассматривали? Тот еще вопрос. Возможно, со мной не согласятся, но предположу: именно тему "12 и дальше в две шестерки" активно продвигало телевидение, голос которого тогда был сдвоен и звучал громче, тем более пах деньгами в большей степени, чем нынче.

Кроме того, на определенном этапе нужно урезать осетра, а именно количество имеющих свои привлекательные стороны вариантов, иначе вовсе не придешь ни к какому решению.

Бельгийцы мы иль нет? А для бельгийца что дороже…

Абсолютно согласен и буду это отстаивать – для определения "окончательного" обладателя путевки в Лигу Европы недостаточно одного матча и, по-видимому, недостаточно стыка только между 4-м (или 5-м) местом и 7-м. Я бы поддержал здесь идею мини-турнира на четыре команды (4, 5, 6, 7 или 5, 6, 7, 8 – короче, в зависимости всё от того же вечного фактора: кто выиграл Кубок или хотя бы кто в финале Кубка; это уже многое объясняет, несмотря на то что сейчас финалист не имеет никаких еврокубковых прав), допустим, с полуфиналами и финалом. Для такого выяснения отношений вполне реально выделить неделю-полторы в конце сезона, совместив эти поединки с переходными за право играть в УПЛ.

Почему так? Повторюсь: не нравится мне что-то в идее стыковых матчей 4-й и 7-й команд в обход 5-й и 6-й. Сдается мне, эту антипатию разделяет довольно много народу, хотя еще послушаем, что скажут руководители клубов.

Напоследок – повторюсь. Главным, принципиальнейшим и т.д. вопросом остается перспектива 16-ти клубов в Премьер-лиге. Она с предлагаемой схемой увязывается крайне слабо, а поддерживаема была повсеместно и потому прописана в документах! Никак успели передумать, глядя на обрушивающуюся популярность нашего футбола? В принципе, это возможно – лишь бы ваша новая позиция была продуманной и искренней, а не конъюнктурной или "отвяжитесь, мне на всё нас…".

Уповаю на открытую и плодотворную дискуссию.