Украина

Полузащитник донецкого Шахтера Фред попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

Скорее всего, в январе 2018-го года Манчестер Юнайтед покинет Маруан Феллаини и уйдет в Бешикташ. В связи с этим уже сейчас главный тренер "красных дьяволов" рассматривает потенциальных новичков в свою команду.

Британские СМИ уверяют, что одним их кандидатов на место в МЮ является полузащитник "горняков" Фред.

Издание Mirror высоко оценивает игру 24-летнего футболиста и отмечает, что за ним следят многие европейские топ-клубы.

Отмечается, что сейчас активный интерес проявляют испанские Севилья и Валенсия.

Действующее соглашение Фреда с Шахтером рассчитано до середины 2021 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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