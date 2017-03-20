ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич считает, что защитник донецкого Шахтера Дарио Срна мог еще поиграть за главную команду страны.

В матче Атлетико — Севилья (3:1) травму получил основной правый защитник хорватской сборной Шиме Врсалько. Недавно стало известно, что защитник частично порвал крестообразные связки и вылетел до конца сезона.

На момент пресс-конференции главного тренера сборной Хорватии Анте Чачича еще не было официальной информации по этому вопросу.

"Первый диагноз по Врсалько не очень оптимистичен. Я буду ждать результатов второго обследования, но шансов, что он сыграет практически нет", - цитирует Чачича официальный сайт хорватской Федерации футбола.

"Будем ли рассматривать вариант с возвращением Срны? Я не намерен вызывать новых футболистов, ведь в нашем распоряжении есть достаточно футболистов, способных заменить травмированных игроков".

Напомним, что Срна завершил карьеру в сборной Хорватии после выступлений на Евро-2016.

"Тем не менее, я считаю, что Дарио слишком рано завершил карьеру в сборной. Срна по-прежнему играет на высоком уровне, и он все еще мог приносить нам пользу".