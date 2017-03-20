ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич считает, что защитник донецкого Шахтера Дарио Срна мог еще поиграть за главную команду страны.
ДАРИО СРНА (слева), СЕРХИО БУСКЕТС, MUNDO DEPORTIVO
20 марта 2017, 15:13
В матче Атлетико — Севилья (3:1) травму получил основной правый защитник хорватской сборной Шиме Врсалько. Недавно стало известно, что защитник частично порвал крестообразные связки и вылетел до конца сезона.
На момент пресс-конференции главного тренера сборной Хорватии Анте Чачича еще не было официальной информации по этому вопросу.
"Первый диагноз по Врсалько не очень оптимистичен. Я буду ждать результатов второго обследования, но шансов, что он сыграет практически нет", - цитирует Чачича официальный сайт хорватской Федерации футбола.
"Будем ли рассматривать вариант с возвращением Срны? Я не намерен вызывать новых футболистов, ведь в нашем распоряжении есть достаточно футболистов, способных заменить травмированных игроков".
Напомним, что Срна завершил карьеру в сборной Хорватии после выступлений на Евро-2016.
"Тем не менее, я считаю, что Дарио слишком рано завершил карьеру в сборной. Срна по-прежнему играет на высоком уровне, и он все еще мог приносить нам пользу".