ЧМ-2018. Отбор

Фланговый защитник Дармштадта и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о предстоящем матче с Хорватией.

24 марта сборная Хорватии в родных стенах примет украинскую национальную команду. Начало встречи в 21:45.

"Мы хорошо разобрали соперника, но самое главное – это психология. Каждый индивидуально должен настроиться, решить, как он будет действовать в том или ином эпизоде", — сказал Федецкий в интервью Футбол News.

"Хорватия – это очень сильная команда, сильная сторона этой команды в центре. Нужно особое внимание уделить Модричу".

Артем Федецкий в текущем сезоне сыграл за Дармштадт 13 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.