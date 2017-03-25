ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Украины Богдан Бутко дал комментарий по итогам вчерашнего поединка нашей команды против хорватов.

В пятом туре отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Украина на выезде уступила Хорватии со счетом 0:1.

Своими впечатлениями от матча поделился защитник национальной сборной Богдан Бутко:

"Во втором тайме команда перестроилась. Хотелось, как минимум, очки у соперника отобрать, тем более по игре мы могли это сделать".

"Не забили – это футбол, нужно двигаться дальше".

"Соперник хорошо прессинговал, но и у нас было слишком много брака. Если бы мы точнее выходили из обороны, то и моментов было бы побольше".

Украина имеет в своем активе 8 очков после 5 туров и делит 3-4 позицию в группе со сборной Турции.