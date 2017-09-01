ЧМ-2018. Отбор

Football.ua представляет букмекерские расклады на поединок седьмого тура отбора чемпионата мира 2018 года между сборными Украины и Турции.

В пятницу, 2 сентября, в Харькове состоится отборочный матч чемпионата мира 2018 года между национальными командами Украины и Турции. Накануне противостояния преимущество, по мнению букмекеров, на стороне подопечных Андрея Шевченко.

Так, авторитетная букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу украинцев с коэффициентом 2,3, на ничью – 3,1 и на победу гостей – 3,3.

Еще более уверены в успехе хозяев аналитики bwin: выигрыш сборной Украины – 2,2, ничья – 3,1, успех турецкой команды – 3,4.

Менее всего верит в победу Турции в Харькове букмекерская контора bet365 – 3,6. Котировки на победу Украины – 2,2, на ничью – 3,0.

Перед седьмым туром Украина и Турция набрали по 11 очков и делят третье-четвертое места, уступая два пункта Хорватии и Исландии, которые сыграют с Косово и Финляндией соответственно.

Поединок Украина – Турция состоится 2 сентября в Харькове на ОСК Металлист. Начало матча в 21:45.