ЧМ-2018. Отбор

Отношения главного тренера и игроков сборной Италии — еще одна причина провала национальной команды.

Италия не смогла пробиться на чемпионат мира впервые за 60 лет. По сумме двухматчевого противостояния итальянцы уступили шведам (0:1, 0:0).

Итальянские СМИ сообщают, что Вентура разругался с некоторыми игроками сборной еще после первого матча. Тогда футболисты предложили тренеру изменить свой подход, а он им в ответ пригрозил отставкой.

Отмечается, что вмешательство возрастных футболистов спасло ситуацию, но после этой ситуации тренер стал более уверен в своих методах и вовсе перестал прислушиваться к игрокам.

Ранее определились кандидаты на смену Вентуры, хотя о его отставке еще не было объявлено официально.