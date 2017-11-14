ЧМ-2018. Отбор
Отношения главного тренера и игроков сборной Италии — еще одна причина провала национальной команды.
Джампьеро Вентура, FOURFOURTWO
14 ноября 2017, 12:28
Италия не смогла пробиться на чемпионат мира впервые за 60 лет. По сумме двухматчевого противостояния итальянцы уступили шведам (0:1, 0:0).
Итальянские СМИ сообщают, что Вентура разругался с некоторыми игроками сборной еще после первого матча. Тогда футболисты предложили тренеру изменить свой подход, а он им в ответ пригрозил отставкой.
Отмечается, что вмешательство возрастных футболистов спасло ситуацию, но после этой ситуации тренер стал более уверен в своих методах и вовсе перестал прислушиваться к игрокам.
Ранее определились кандидаты на смену Вентуры, хотя о его отставке еще не было объявлено официально.