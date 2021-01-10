Рейтинг букмекеров

Football.ua предлагает вам ознакомиться с котировками на игру.

В 17 туре чемпионата Италии Рома на своем поле сразится с одним из претендентов на чемпионство — Интером.

Букмекеры из компании Parimatch в поединке отдают предпочтение гостям. Коэффициент на победу команды Антонио Конте составляет 2,37, на успех Ромы — 2,95, на ничью — 3,65.

Аналитик считают, что командам довольно просто будет пробить тотал 2,5 голов. На это коэффициент — 1,55. На тотал меньше — 2,44.

Поединок состоится в воскресенье, 10 января. Начало в 13:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.