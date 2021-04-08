Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/4 финала.

В рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА Аякс примет Рому.

В данной встрече компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу голландского клуба составляет 1,96, на ничью — 3,85, на победу "волков" — 3,75.

При этом букмекеры считают, что Аякс вряд ли победит с перевесом в 2 и более мячей. Коэффициент на это — 6,60.

Матч Аякс — Рома состоится сегодня, 8-го апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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