Стали известны котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.
Динамо - Днепр-1, ФК Динамо Киев
10 апреля 2021, 14:29
В рамках 21-го тура УПЛ киевское Динамо в домашнем матче на поле соперника сыграет против Днепра-1.
По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, подопечные Мирчи Луческу являются фаворитами игры.
На победу Динамо можете поставить с коэффициентом 1,53. Ничью оценили в 4,10, а победу днепрян в 6,40.
Если вы верите в то, что в матче будет забито два или три мяча, тогда ставьте с коэффициентом 2,10.
Матч Динамо — Днепр-1 состоится сегодня, 10-го апреля. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.
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