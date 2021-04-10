Рейтинг букмекеров

Стали известны котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.

В рамках 21-го тура УПЛ киевское Динамо в домашнем матче на поле соперника сыграет против Днепра-1.

По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, подопечные Мирчи Луческу являются фаворитами игры.

На победу Динамо можете поставить с коэффициентом 1,53. Ничью оценили в 4,10, а победу днепрян в 6,40.

Если вы верите в то, что в матче будет забито два или три мяча, тогда ставьте с коэффициентом 2,10.

Матч Динамо — Днепр-1 состоится сегодня, 10-го апреля. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.