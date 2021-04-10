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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Германии.

В поединке 28-го тура немецкой Бундеслиги Штутгарт на своем поле примет дортмундскую Боруссию.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Эдина Терзича.

Так, на победу Штутгарта предлагается коэффициент 3,75, тогда как успех "шмелей" оценивается показателем 1,92. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Если вы верите в то, что игроки Боруссии Д смогут забить больше двух мячей, тогда ставьте с коэффициентом 2,80.

Напомним, матч Штутгарт — Боруссия Д состоится сегодня, 10-го апреля, в 19:30 по киевскому времени.