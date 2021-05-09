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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок украинской Премьер-лиги.

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер в Киеве на стадионе НСК Олимпийский примет Ингулец.

Компания Parimatch считает, что в данном противостоянии должны победить подопечные Луиша Каштру, для которого этот матч может стать последним в Украине.

Так на победу Шахтера коэффициент 1,23. На ничью можно поставить с коэффициентом 6,20, а на победу гостей с 12,0.

Если вы уверены, что "горняки" выиграют с преимуществом два или больше мячей, то можете ставить с коэффициентом 1,71.

Поединок Шахтер — Ингулец состоится 9-го мая и начнется в 17:00 по киевскому времени.