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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 2 тура турнира.

Сборная Дании сыграет против национальной команды Бельгии в рамках поединка 2 тура чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Мартинеса.

Так, на победу Дании предлагается коэффициент 4,10, тогда как потенциальный успех бельгийцев оценивается показателем 2,10. Коэффициент на ничейный результат — 3,25.

При этом букмекеры считают, что сборная Бельгии вряд ли забьет больше 3 голов. Коэффициент на это — 15,50.

Напомним, матч Дания — Бельгия состоится в четверг, 17 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.