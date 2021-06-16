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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 2 тура турнира.

Сборная Нидерландов сыграет против национальной команды Австрии в рамках поединка 2 тура чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Франка де Бура.

Так, на победу Нидерландов предлагается коэффициент 1,60, тогда как потенциальный успех австрийцев оценивается показателем 6,20. Коэффициент на ничейный результат — 4,10.

При этом букмекеры считают, что поединок вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 14,50.

Напомним, матч Нидерланды — Австрия состоится в четверг, 17 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.