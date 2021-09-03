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Финляндия — Казахстан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022

В пятом туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в очном поединке группы D сойдутся потенциальные конкуренты сборной Украины в борьбе за второе место — Финляндия и Казахстан.

Кампания Parimatch считает явным фаворитом противостояния хозяев, еще не познавших горечи поражений. Коэффициент на победу Финляндии составляет 1,45, на победу Казахстана — 8,10, на ничью — 4,40.

Букмекеры полагают, что поединок вряд ли закончится нулевой ничьей: коэффициент на то, что зрители увидят хотя бы один забитый мяч, составляет 1,04, но то, что будут довольствоваться лишь безрезультативными комбинациями — 9,10.

Матч Финляндия — Казахстан состоится в субботу, 4 сентября. Начало в 16:00 по киевскому времени.