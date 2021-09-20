Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру украинских грандов.

Донецкий Шахтер в перенесенном матче за Суперкубок Украины в Киеве на стадионе НСК Олимпийский встретится с киевским Динамо. Компания Parimatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке абсолютно равны.

На победу команды Роберто Де Дзерби, как и на успех подопечных Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 2,60. Вероятность ничейного результата — 3,55.

Для тех, кто предпочитает нестандартные ставки, есть исход "Динамо Киев победит и не пропустит". На это можно поставить с коэффициентом 4,6.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится в среду, 22 сентября. Старт встречи запланирован на 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступная текстовая онлайн-трансляция матча.