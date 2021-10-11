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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Казахстана примет на своем поле Финляндию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Маркку Канервы.

Так, на победу Финляндии предлагается коэффициент 1,93, тогда как потенциальный успех Казахстана оценивается показателем 4,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что подопечные Талгата Байсуфинова не проиграют — коэффициент — 1,93.

Напомним, что матч Казахстан — Финляндия состоится завтра, 12 октября, в 17:00 по киевскому времени.