Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Украины.

В поединке 1/8 финала Кубка Украины харьковский Металлист 1925 на своем поле примет Александрию. Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Юрия Гуры.

Так, победа Александрии оценивается коэффициентом 2.23. Потенциальный успех команды Виталия Кривенцова представлен коэффициентом 3.10. Ничейный исход противостояния можно спрогнозировать с коэффициентом 3.40.

Любители неожиданных исходов могут поставить на то, что Металлист 1925 одержит победу в дополнительном времени. Этот исход оценивается коэффициентом 11.00.

Матч Металлист 1925 — Александрия состоится сегодня, 26 октября в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.