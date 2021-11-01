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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов шведский Мальме на своем поле примет лондонский Челси. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Томаса Тухеля.

Так на победу Челси предлагается коэффициент 1.19, в то время как потенциальный успех Мальме оценивается вероятностью в 16.00. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 7.30.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что Мальме сможет забить в обоих таймах. Этот исход оценивается коэффициентом — 10.00.

Матч Мальме — Челси состоится во вторник, 2 ноября в 19:45 по киевскому времени.