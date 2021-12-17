Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Италии.

Лацио на своем поле примет Дженоа в рамках 18 тура итальянской Серии А. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Маурицио Сарри.

Так, на победу римлян предлагается коэффициент 1,55, тогда как потенциальный успех команды Андрея Шевченко оценивается показателем 6,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что команда украинского специалиста не проиграет. Этот исход оценивается коэффициентом 2,55.

Напомним, что матч Лацио — Дженоа состоится сегодня, 17 декабря, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.