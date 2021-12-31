Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 21 тура английской Премьер-лиги Уотфорд на своем поле примет лондонский Тоттенхэм. Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Антонио Конте.

Так, на победу "шпор" можно поставить с коэффициентом 1,62. На ничью предлагается коэффициент 4,30, а на победу Уотфорда — 5,40.

Если вы уверены, что Тоттенхэм сможет забить два или больше голов в матче, то можете поставить с коэффициентом — 2,31.

Поединок Уотфорд — Тоттенхэм состоится завтра, 1 января и начнется в 17:00 по киевскому времени.