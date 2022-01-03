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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Некоторые участники английской Премьер-лиги в середине этой недели забудут о матчах национального первенства в угоду первым полуфинальным противостояниям Кубка Английской лиги, а уже ближе к выходным к нам вернется итальянский футбол, в первом туре которого в 2022 году будет настоящая россыпь статусных поединков.

Челси — Тоттенхэм

Среда, 5 января, 21:45. Стэмфорд Бридж, Лондон (Англия)

У коллектива Томаса Тухеля наметились определенные проблемы в турнирной таблице чемпионата, так как Манчестер Сити продолжает наращивать отрыв на фоне осечек прямых конкурентов, а обыграть догоняющий Ливерпуль в очном поединке на минувших выходных так и не удалось (2:2). По классике, на голову "пенсионеров" в этот момент сваливается еще и необходимость проводить первый матч в противостоянии против соседей по городу в лице Тоттенхэма в рамках полуфинала Кубка Английской лиги, что не сулит "синим" поводов для передышки. А ведь ключевая игра против "горожан" уже менее чем через две недели!

Приход Антонио Конте на пост главного тренера "шпор" сумел помочь команде вернуть веру в собственные силы, и теперь мы наблюдаем за Тоттенхэмом, который не проигрывает на отрезке из восьми матчей в чемпионате. Соперники при этом у столичного коллектива были достаточно неплохого уровня — тот же Ливерпуль, а также Вест Хэм, которого, вместе с Андреем Ярмоленко, пришлось выбивать на предыдущем этапе кубкового турнира. Поскольку стадия состязаний уже достаточно высокая, а в ближайшее время матчей АПЛ у команд не предвидеться, то стоит ожидать сильнейшие из доступных сочетаний футболистов с обеих сторон. Это лишь поднимает интерес к лондонскому дерби, которое и без того обладает особым шармом.

Милан — Рома

Четверг, 6 января, 19:30. Сан-Сиро, Милан (Италия)

Сразу после рождественско-новогодних каникул Милану предстоит пройти тяжелое домашнее испытание коллективом Жозе Моуриньо. Стефано Пьоли по ходу первой части сезона испытывал проблемы с ротацией в линии обороны, однако ликвидировать их за стартовый отрезок зимнего трансферного окна, и при этом успеть к игре против "волков", не представляется возможным. "Россонери" уже отстают от миланского Интера в турнирной таблице на четыре очка, и при этом в завершении первой половины чемпионата позволяли себе слишком много ошибаться.

О "джаллоросси" подобного сказать не получится, так как Рома ударно завершила 2021 год трехматчевой серией без поражений, однако даже догнать туринский Ювентус по набранным очкам так и не смогла. Римляне сейчас формально находятся в зоне попадания в Лигу конференций УЕФА, где и будет продолжать свои выступления весной, однако Фиорентина продолжает идти попятам, и определенно "лилии" будут ожидать осечек от команды Моуриньо. Одна из них вполне может произойти именно в предстоящей игре, так как в четырех предыдущих очных дуэлях "волки" не побеждали.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Милану. Коэффициент на победу "россонери" составляет 1,96, шансы на успех Ромы составляют 4,05, а на ничью — 3,76.

Ювентус — Наполи

Четверг, 6 января, 21:45. Альянц Стэдиум, Турин (Италия)

Коллектив Массимилиано Аллегри слишком сильно буксовал на старте сезона, поэтому даже ударные темпы под конец года не позволили Ювентусу рассчитывать на место в зоне Лиги чемпионов УЕФА. Туринский коллектив не попадет в нее даже если победит в предстоящей дуэли, однако насолить одной из вышестоящих команд "зебры" вполне способны. В начале футбольного года, когда Наполи обыгрывал "бьянконери" на своем поле (2:1), команда Аллегри была посредственной, а коллектив Лучано Спаллетти, наоборот, выглядел совершенно неприступным. Сейчас ситуация поменялась в корне.

"Южане" лишь в последнем туре сумели обеспечить себе продолжение участия в Лиге Европы УЕФА, но при этом завершили три последующих поединка в Серии А с одинаковым счетом — 1:0. Вот только подобный результат дважды оказался обернут против Наполи, что еще сильнее отбросило команду от пары лидеров из Милана. В целом, неаполитанцы на отрезке из последних пяти матчей побеждали лишь однажды, чем периодически пользовалась бергамаская Аталанта, а у Ювентуса теперь будет возможность улучшить и свое положение, и "Богине" подсобить, и "Партенопеи" подтянуть к себе в сторону выхода из зоны топ-4. Или Наполи успел перезагрузиться?

Компания Pinnacle считает, что у фаворитом противостояния является Ювентус. Коэффициенты на победу "зебр" составляет 1,89, вероятность ничьей оценивается в 3,77, а успех "Партенопеи" — в 4,34.