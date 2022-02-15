Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

Противостояние в паре Интер — Ливерпуль 1/8 финала Лиги чемпионов соперники начнут поединком в Милане, однако фаворитом противостояния букмекеры считают гостей.

Коэффициент на победу Интера составляет 3,4, на ничью — 3,5, на победу Ливерпуля — 2,1.

Наиболее вероятными авторами забитых мячей букмекеры считают у хозяев Эдина Джеко (коэффициент 2,6), а у гостей — Мохамеда Салаха (2,02).

Матч Интер — Ливерпуль состоится в среду, 16 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Ответный поединок запланирован на 8 марта.