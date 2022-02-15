Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.
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15 февраля 2022, 11:53
Противостояние в паре Интер — Ливерпуль 1/8 финала Лиги чемпионов соперники начнут поединком в Милане, однако фаворитом противостояния букмекеры считают гостей.
Коэффициент на победу Интера составляет 3,4, на ничью — 3,5, на победу Ливерпуля — 2,1.
Наиболее вероятными авторами забитых мячей букмекеры считают у хозяев Эдина Джеко (коэффициент 2,6), а у гостей — Мохамеда Салаха (2,02).
Матч Интер — Ливерпуль состоится в среду, 16 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Ответный поединок запланирован на 8 марта.