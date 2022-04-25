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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Новий тиждень надасть нам змогу спостерігати за першими матчами півфінальних стадій усіх трьох єврокубків, що й стане найбільш очікуваними подіями прийдешніх днів у світі футболу.

Манчестер Сіті — Реал

Вівторок, 26 квітня, 22:00. Етіхад Стедіум, Манчестер (Англія)

Пара команд, протистояння яких було б гідно навіть фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, будуть з’ясовувати сильнішого поміж собою за крок до вирішального поєдинку. Дуель між англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом розпочнеться на Британських островах, де колектив Хосепа Гвардіоли має наміри зробити вагомий доробок перед виїздом до столиці Іспанії.

Команді Карло Анчелотті зазвичай важко даються візити до Англії, але перша гра проти лондонського Челсі в цьому сезоні (3:1) трохи покращила цю статистику. Натомість, "містяни" чудово знають, як перемагати навіть діючих чемпіонів Іспанії в особі Атлетіко, однак під гру "галактікос" їм усе одно доведеться підлаштовуватись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу "небесно-блакитних" становить 1,49, ймовірність нічиєї оцінюється в 4,86, а успіх гостей — у 6,58.

Ліверпуль — Вільярреал

Середа, 27 квітня, 22:00. Енфілд, Ліверпуль (Англія)

Туринський Ювентус неналежним чином оцінив загрозу, яку несе "жовта субмарина", тому вилетів уже за підсумками першого раунду плей-офф. Мюнхенська Баварія була більш обережною з командою Унаї Емері, проте зрештою також вилетіла за підсумками домашньої для себе гри. А ось проти Ліверпуля Вільярреал буде стартувати вже на чужому полі, що може дещо ускладнити йому завдання в першій зустрічі.

Юрген Клопп уже встиг дати оцінку суперникам, як доволі загрозливому колективу, тому впасти в ту саму калюжу, що й титуловані колеги раніше, "червоні" намірів не мають. Однак, у них ще не все вирішено в чемпіонській гонці в національній першості, через що можуть виникнути певні проблеми.

Компанія Pinnacle віддає перевагу у цьому матчі Ліверпулю. Перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1,27, успіх Вільярреалу оцінили у 12,44, а за нічию в основний час дають 6,00.

Вест Гем — Айнтрахт

Четвер, 28 квітня, 22:00. Олімпійський стадіон, Лондон (Англія)

У Лізі Європи все ще продовжує виступати команда з одним із футболістів збірної України в складі, тому в наших уболівальників є гарний привід для того, аби поспостерігати за грою лондонського Вест Гему. Тим паче, що битва команди Девіда Моєса проти франкфуртського Айнтрахту обіцяє бути дуже захоплюючою, бо англійський колектив на попередній стадії не залишив шансів французькому Ліону на полі суперників (3:0).

"Орли" взагалі шокували перемогою над каталонського Барселоною як на полі (3:2), так і за його межами. Цікаво, наскільки жорстко обмежить кількість німецьких фанатів на трибунах англійський колектив?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Вест Гем. Коефіцієнт на перемогу "молотобійців" становить 1,92, ймовірність нічиєї оцінюється в 3,60, а успіх гостей — у 4,32.

РБ Лейпциг — Рейнджерс

Четвер, 28 квітня, 22:00. Ред Булл Арена, Лейпциг (Німеччина)

Кривдником бергамаської Аталанти з українським півзахисником Русланом Маліновським у складі на попередньому етапі Ліги Європи УЄФА став саме РБ Лейпциг. Після початку роботи на чолі клубу Доменіко Тедеско, "червоні бики" стали грати в притаманний їм футбол із потужним пресингом та контролем над подіями на футбольному полі.

Однак на півфінальній стадії проти них буде виступати шотландський Рейнджерс, який є чи найбільш загрозливим суперником усього турніру через свій непересічний стиль. На внутрішній арені "плюшеві ведмедики" цього сезону дещо поступаються Селтіку, проте мають шанс потрапити до Ліги чемпіонів напряму, якщо переможуть в турнірі нижче за рангом.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є РБ Лейпциг. Коефіцієнт на перемогу "червоних биків" становить 1,38, ймовірність нічиєї оцінюється в 4,98, а успіх "світло-синіх" — у 9,17.

Лестер — Рома

Четвер, 28 квітня, 22:00. Кінг Пауер Стедіум, Лестер (Англія)

Ліга конференцій УЄФА нарешті зможе набути пильної уваги збоку глядачів лише під час півфінальних протистоянь. У одній із двох пар Жозе Моуріньо доведеться повернутися в добре відому йому Англію, що вже є доволі вагомою подією на інформаційному фронті. Окрім цього, португальський керманич на протистояння проти Лестера привезе з собою римську Рому, яка дуже хоче потримати в руках бодай один трофей за підсумками чергового футбольного року.

І що вже казати про Лестер Брендана Роджерса, якому єврокубки наступного сезону, якщо ще взагалі ввижаються, то лише за допомогою успіху в поточному розіграші одного з них.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Лестер. Коефіцієнт на перемогу "лис" становить 2,31, ймовірність нічиєї оцінюється в 3,52, а успіх гостей — у 3,16.

Феєноорд — Марсель

Четвер, 28 квітня, 22:00. Де Куйп, Роттердам (Нідерланди)

Узагалі незвично бачити ротердамський клуб на настільки пізній стадії розіграшу єврокубків, проте наразі він залишається єдиним представником країни, який може заробити бодай якісь очки до загальної скарбнички. Окрім цього, шанси колективу Арне Слота взагалі перемогти в поточному розіграші є доволі значними, бо подолання французького Марселя є доступним до виконання завданням, навіть не дивлячись на форму команди Хорхе Сампаолі останнім часом.

"Провансальці" з десяти останніх матчів програли лише раз — ПСЖ (1:2), після чого остаточно розпрощалися з боротьбою за чемпіонський титул. І хоча участь у Лізі чемпіонів на наступний рік у них буде достатньо важко забрати, проте потримати в руках європейський кубок уперше за довгий проміжок часу було б великою перемогою для цього колективу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Феєноорд. Коефіцієнт на перемогу "південців" становить 2,26, ймовірність нічиєї оцінюється в 3,79, а успіх "провансальців" — у 3,04.