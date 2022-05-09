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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цей тиждень ще сильніше наблизить нас до закінчення чергового футбольного року, тому ми знову будемо стикатися з вирішальними матчами в різноманітних турнірах.

Ювентус — Інтер

Середа, 11 травня, 22.00. Стадіон Стадіо Олімпіко (Рим).

У розпал чемпіонських перегонів у італійський Серії A міланський Інтер за календарем отримає ще й фінальний матч у національному Кубку, який є одним із трофеїв цього сезону, щодо якого "змії" не мають певні плани та можливості для здобуття. Утім, знову колектив Сімоне Індзагі буде вимушений зіштовхнутися з туринським Ювентусом, у якого на початку цього року з-під носа забирав Суперкубок Італії, через що спраглість до помсти збоку "зебр" буде цілком зрозумілою.

Футболіста Массіміліано Аллегрі вже давно не претендували на повернення собі чемпіонського титулу, утративши останні шанси, до речі, саме після поразки від Інтера на власному полі трохи більше місяця тому. Цікавим також є й той факт, що після того матчу "б’янконері" довго тягнули за собою ланцюжок із матчів без поразок, який зрештою обірвався на минулих вихідних у гостях у Дженоа, яка прагне зберегти прописку в "елітному" дивізіоні. "Змії", навпаки, свій матч виграли, проте тягар статусу другої команди чемпіонату з них це жодним чином не зняло.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу міланської команди становить 2,31, імовірність нічиєї оцінюється в 3,52, а успіх номінальних господарів — у 3,32.

Тоттенгем — Арсенал

Четвер, 12 травня, 21:45. Стадіон Тоттенгем Хотспур (Лондон).

Останнім часом колектив Мікеля Артети всім своїм виглядом намагається показати нам, що готовий до виступів у Лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону. Задля цього "канонірам" залишилося зробити не так уже й багато, бо кількість матчів до кінця футбольного року для них є мізерною, а відрив від найближчого переслідувача в особі Тоттенгема складає чотири очки. Зрештою, команди підходять до надпринципового дербі Північного Лондону ще й із великою відповідальністю за результат очної гри.

Чи звільнять Антоніо Конте за підсумками цього сезону? Наразі не знає ніхто, проте будь-яка втрата очок у прийдешньому матчі, за великим рахунком, дозволить дати схвальну відповідь на це питання. Тоттенгем прагне до Ліги чемпіонів не менше, аніж цього хоче Арсенал, тому не має намірів поступатися можливістю заробити дуже солідні кошти за участь у цьому турнірі. Як доказ своїх амбіцій, "шпори" на вихідних зупинили Ліверпуль (1:1), який чимдуж мчить за Манчестер Сіті в чемпіонських перегонах. Команда Конте готова до рішучих дій, тому протистояння буде як ніколи гарячим.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Тоттенгем. Коефіцієнт на перемогу "шпор" становить 2,17, імовірність нічиєї оцінюється в 3,72, а успіх господарів — у 3,48.

Ліверпуль — Челсі

Субота, 14 травня, 18:45. Стадіон Уемблі (Лондон).

Підопічні Юргена Клоппа в сміливих бажаннях хотіли б заволодіти усіма чотирма трофеями за ходом поточного сезону, задля чого вже зробили один важливий крок, а наступний можуть здійснити на полі легендарного Уемблі, якщо, певна річ, подолають спротив ізбоку лондонського Челсі. Справи в чемпіонаті для "червоних" погіршилися на тлі невдачі в протистоянні проти Тоттенгема, тому зараз їм краще за все буде відкласти їх у найвіддаленішу шухлядку робочого столу, та зрештою сконцентруватися на окремо взятій зустрічі.

Челсі також варто багато чого відкласти на потім, бо останнім часом колектив Томаса Тухеля геть утратив здібність здобувати необхідні для себе результати. Рятує тільки те, що раніше зроблених зусиль хватило для того, щоб наприкінці поточного сезону взагалі не залишитися поза "бронзовою" сходинкою турнірної таблиці, для чого ще існує безліч варіантів, якщо "сині" зрештою не схаменуться. Навіть із кризовим Вулвергепмтоном у них виникли труднощі в минулій грі, тому перед матчем фіналу Кубку Англії їхні шанси виглядають примарними.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу "червоних" становить 2,07, імовірність нічиєї оцінюється в 3,74, а успіх гостей — у 3,74.