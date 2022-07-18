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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Уже на цьому тижні до українських уболівальників нарешті дістанеться хвиля нового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, яку своїм першим кваліфікаційним матчем принесе київське Динамо. Утім, для більшості країн із решти футбольної Європи цей турнір уже встиг набрати обертів, тож нудьгувати точно не доведеться. А за розваги в нічний час посеред тижня цього разу відповідатиме каталонська Барселона, яка наразі перебуває на протилежному боці земної кулі.

Мідтьюлланд — АЕК

Вівторок, 19 липня, 20:45. Стадіон МСН Арена (Гернінг, Данія)

Минулорічна кампанія на внутрішній арені завершилась для датського Мідтьюлланда поразкою в чемпіонських перегонах проти Копенгагена, проте саме ці два клуби зрештою потрапили до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, де й будуть представляти власну країну. Футбол у північній частині Європи відрізняється помірним кліматом улітку, тож чемпіонат Данії вже встиг розпочатись, а власне "вовки" стартували матчем проти того самого колективу, у протистоянні проти якого завершували минулий сезон — Раннерса. Вийшло гірше, ніж майже два місяці тому — лише нічия (1:1).

Не зважаючи на цей результат, у Мідтьюлланда все одно буде певна перевага за рахунок цього зіграного офіційного матчу, бо кіпрський АЕК зі зрозумілих причин на настільки ранній початок сезону на внутрішній арені розраховувати не може. При цьому, країна, яку представляє клуб із Ларнаки, також має одразу двох представників у кваліфікації Ліги чемпіонів, а АЕК минулорічні чемпіонські перегони програм Аполлону. Команда Хосе Луїса Ольтри мала три товариські матчі напередодні прийдешньої гри, при чому пропускала в кожній із ігор по два м’ячі (дві нічиї та перемога над Рапідом із Відня), однак жодна з цих зустрічей не проходила проти команд, схожих за грою на майбутніх суперників.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Мідтьюлланд. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,38, імовірність нічиєї оцінюється в 4,55, а успіх АЕК — у 9,02.

Динамо Київ — Фенербахче

Середа, 20 липня, 21:00. Муніципальний стадіон (Лодзь, Польща)

Офіційний старт нового сезону для київського Динамо вже знаходиться доволі близько. Команда Мірчі Луческу ґрунтовно готувалась до першої зустрічі проти турецького Фенербахче під час літніх зборів, однак результати її виступів у товариських матчах навряд чи є втішними для вболівальників. Так чи інакше, але столичний колектив програв у двох останніх зустрічах французькому Ліону (0:3) та бельгійському Антверпену (1:2) відповідно, що зробило певний відбиток у враженнях від підготовчого процесу.

Зрозуміло, що гостинний стадіон у Лодзі, який уже встиг прихистити нашу національну збірну в офіційних поєдинках, дасть певний позитивний заряд емоцій у надвідповідальний момент. Однак недооцінювати суперників точно не варто. Турецький Фенербахче дуже солідно підсилився під час трансферного вікна, тому в його заявці обов’язково можна буде знайти таких відомих виконавців, як Емре Мор, Джошуа Кін та Брума. Однак потужна робота на ринку для "канарок" не завжди є передумовою для подальших успіхів. Турецькі клуби є заручниками власного темпераменту, і хто знайомий із ним краще, аніж головний тренер киян?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Фенербахче. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 3,02, імовірність нічиєї оцінюється в 3,35, а успіх Динамо Київ — у 2,35.

Інтер Маямі — Барселона

Середа, 20 липня, 02:30. Стадіон DRV PNK (Форт-Лодердейл, США)

Роберт Левандовські, Рафінья Діас, Франк Кесс’є та Андреас Крістенсен — каталонській Барселоні нарешті є, що показати під час літнього турне теренами США в плані свіжих придбань. Увага до колективу Хаві цього трансферного вікна була прикута просто шалена, тому "блаугранас" повинні вже в найближчий час почати виправдовувати прогнози стосовно покращення власних результатів.

Вояж до США буде для Барселони не дуже тривалим, проте доволі містким. Початкова гра проти команди Інтер Маямі, у керма власника якої стоїть Девід Бекхем, а в складі присутні відомі Гонсало Ігуаїн та Блез Матуїді (який не гратиме через дисциплінарні санкції). Цікаво, що регулярний сезон місцевої МЛС знаходиться в самому розпалі, тож кондиції в господарів будуть на схвальному рівні, проте приїзд величних європейських клубів до Америки викликає значно більший ажіотаж у місцевих уболівальників. Утім, усі одно будуть дивитись, перед усім, на гру Барселони.