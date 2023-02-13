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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках першого поєдинку 1/16 Ліги Європи Шахтар у Варшаві прийматиме Ренн. Гра відбудеться на стадіоні Війська Польського. Початок – о 19:45 за київським часом.

Шахтар — Ренн: де дивитись матч Ліги Європи

За версією букмекерів, Ренн – фаворит зустрічі: перемога французької команди оцінюється коефіцієнтом 2.15, а перемога української – 3.35. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.40.

При цьому вже зараз доступна ставка "Прохід": букмекери схиляються до того, що за підсумками двох зустрічей в 1/8 фіналу вийде Ренн: на такий результат пропонується показник 1.50. Якщо до наступного раунду вийде Шахтар, то ставку можна примножити в 2.60 разів.

Тож на що ставити?

Ми віримо в нашу українську команду, хоч і атакуючий потенціал зменшився у зв'язку з відходом Михайла Мудрика до Челсі. Тим не менш, ми вважаємо, що Шахтар зможе відзначитися голом у воротах Ренна. На таку подію пропонується показник 1.38. Цілком можна ставити!

Також слід очікувати голу і від Ренна. Все-таки французи перебувають у ігровому тонусі, місцевий чемпіонат не зупинявся. Пропонуємо ставку 1.23 на гол Ренна.

Ну і логічно в такому разі поставити вже на "Обидві заб'ють". Коефіцієнт – 1.71.

У першому таймі команди придивлятимуться одна до одної і навряд чи сильно ризикуватимуть. Тому пропонуємо ставку: Результат. 1-й тайм: нічия. На таку подію пропонується коефіцієнт 2.18.

Ну і ми сумніваємося, що Ренн здатний забити Шахтарю в обох таймах. Ставка "Ні" з коефіцієнтом 1.31 цілком може спрацювати.

Матч Шахтар – Ренн відбудеться 16 лютого о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.