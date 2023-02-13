Рейтинг букмекеров

Дізнайся, на що ставити у майбутньому поєдинку.

У вівторок, 14 лютого, Мілан на своєму полі прийме Тоттенгем у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, загалом, шанси на перемогу в обох команд рівні, проте невелика перевага все ж таки віддається італійській команді.

Перемога "россонері" оцінюється коефіцієнтом 2.50, а перемога "шпор" – 2.95. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.35.

Тож на що ставити?

Якщо говорити в цілому, то букмекери віддають перевагу проходу в наступну стадію Тоттенгему: на цю подію пропонується показник 1.61.

Якщо Мілан вийде до чвертьфіналу, то на таку подію пропонується коефіцієнт 2.41. Ми ж віддаємо перевагу італійській команді.

І Мілан, і Тоттенгем знаходяться не в найкращих кондиціях. Ми не чекаємо багато голів, але обидві команди можуть вразити ворота один одного. Ставка "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.74 виглядає загалом реалістично.

Виділити переможця складно, і ми не намагатимемося. Ми вважаємо, що в матчі буде нічия у першому таймі та у самій грі. На таку подію пропонується показник 5.50.

Матч Мілан – Тоттенгем відбудеться 14 лютого о 22:00 за київським часом.