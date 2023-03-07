Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенгем на своєму полі в Лондоні прийме Мілан. У першій грі "росонері" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

За версією букмекерів фаворитом матчу є Тоттенгем. Так на перемогу "шпор" можна поставити з коефіцієнтом – 1,94, а успіх Мілана оцінюється показником – 4,10. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується коефіцієнт – 3,60.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможуть вразити ворота один одного. На такий результат дається коефіцієнт – 1,87.

Якщо ви ризикованіший гравець, то можете поставити на те, що переможця матчу буде визначено в серії післяматчевих пенальті. На таку подію дається коефіцієнт – 6,10.

Також можна поставити на прохід однієї з команд наступну стадію турніру. На Тоттенгем дається коефіцієнт – 2,50, а на Мілан – 1,56.

Нагадаємо, матч Тоттенгем — Мілан відбудеться завтра, 8 березня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.