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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Цей тиждень знову подарує нам можливість спостерігати за матчами кваліфікаційних раундів єврокубків, однак цього разу нас будуть цікавити Ліга Європи та Ліга конференцій через участь у них українських колективів — дніпровського Дніпра-1 та київського Динамо. А вже на вихідних до нас повернеться англійська Прем’єр-ліга та іспанська Ла Ліга, тож сумувати не будемо.

Славія — Дніпро-1

Четвер, 10 серпня, 20:00. Стадіон Фортуна Арена (Прага, Чехія)

За підсумками другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА стало остаточно зрозуміло — "срібному" призеру попереднього розіграшу УПЛ, дніпровський Дніпру-1, ще зарано в його поточних кондиціях конкурувати за місце на груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру світу. Після вильоту від грецького Панатінаїкоса минуло ще кілька діб, і відбувся трансфер найкращого бомбардира попереднього футбольного року в нашій першості Артема Довбика до іспанської Жирони, наслідки чого вже можна було відчути за ходом гри команди Олександра Кучера проти житомирського Полісся цими вихідними.

Так, дніпряни виграли навіть без ключового гравця, бо в них є хоча б той самий Олександр Піхальонок, проте чи вистачить його рівня ще й на боротьбу за місце в Лізі Європи. Празька Славія — чеський клуб, у складі якого виступають одразу двоє наших співгромадян, захисники Максим Таловєров та Тарас Качараба, та який у минулому сезоні здобув Кубок Чехії й посів другу сходинку турнірної таблиці, поступившись Спарті лише за додатковими показниками.

Позитивним моментом для нас є той факт, що на міжнародній арені для суперників цього літа це буде перша зустріч, тоді як дніпряни мають за плечима нехай і негативний, але все ж таки досвід. Ось тільки в чемпіонаті в Славії вже три перемоги в трьох стартових турах, а у СК важкий успіх у грі проти Полісся та необхідність долати маршрут Закарпаття — Європа вже вкотре за пару тижнів.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Славія. Коефіцієнт на перемогу команди Їндржиха Трпишовського становить 1,41, імовірність нічиєї оцінюється в 4,75, а успіх Дніпра-1 — у 7,48.

Атлетік — Реал

Субота, 12 серпня, 22:30. Стадіон Естадіо Сан-Мамес (Більбао, Іспанія)

У минулому сезоні іспанської Ла Ліги мадридський Реал залишив за собою лише один трофей — Кубок Короля, тоді як чемпіонські перегони та дуель за Суперкубок країни були програні найбільш принциповому супернику — каталонській Барселоні. Окрім цього, команда Карло Анчелотті втратила статус володаря кубка чемпіонів. Із усім цим, а також вихідними трансферами Каріма Бензема, Марко Асенсіо, замість яких клуб придбав Джуда Беллігема та Хоселу Мато, "галактікос" заходять до нового розіграшу національної першості в сподіваннях повернути собі "золоті" медалі.

Звісно, чутки щодо можливого трансферу Кіліана Мбаппе саме цього літа не полишатимуть Реал аж до того моменту, поки не закриється вікно реєстрації нових виконавців у Ла Лізі. Проте здається, що Анчелотті готовий працювати в своєму останньому сезоні й без зіркового французького нападника на вістрі, адже не дарма він уже перебудував тактичну схему при власної команди.

Починатиме свій шлях Реал у чи не найбільш небажаному для цього місці — на Сан Мамесі проти місцевого Атлетіка. А там, де "корона" протистоїть баскам, завжди з’являється додаткова політична напруга. Ось і в Кубку Іспанії рік тому "леви" вибивали "бланкос" із розіграшу, а потім уже в заключному турі програного чемпіонату не дали змоги набрати максимум очок за гру (1:1). Атлетік за літнє міжсезоння мало в чому зазнав змін — та сама споконвічна стратегія підбору місцевих виконавців та бойовий дух. А ось як із останнім буде в Реала — ще те питання.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 2,18, імовірність нічиєї оцінюється в 3,56, а успіх Атлетіка — у 3,46.

Челсі — Ліверпуль

Неділя, 13 серпня, 18:30. Стадіон Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)

Сезон внутрішнього футболу найближчого вікенда розпочнеться й на теренах Англії, де в цьому сезоні буде одразу кілька доволі цікавих інтриг. Одна з них пов’язана з лондонським Челсі, який як тільки не ганьбився за ходом попередньої кампанії, але сімейна атмосфера, яку будує в кожному своєму клубі Маурісіо Почеттіно має все ж таки дати змогу перевести подих проблемному колективу. Що точна можна сказати, так це те, що в Тодда Боелі гаманець схожий на безодню. Навіть після шалених "зимніх" витрат "пенсіонери" не зупинились та продовжили вкладати кошти у придбання нових футболістів, і нарешті Крістофер Нкунку долучився до команди. Він уже запалив під час американського турне, проте нас усе одно більше цікавила доля Михайла Мудрика. Склалось враження, що на українця чекає певний прогрес у цьому сезоні.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп також нерідко полюбляв поскаржитись на відсутність дороговартісних придбань і в підсумку його колектив цього літа трохи присипало грошима. Пішли з команди досвідчені Джордан Гендерсон, Фабіньйо, Роберто Фірміно та Джеймс Мілнер, але їм натомість узяли Домініка Собослаї та Алексіса Мак Аллістера за 112 млн євро, тож саме на них буде спиратись німець під час побудови гри своєї команди. Завдання "червоних" цього року, вочевидь, Ліга чемпіонів УЄФА, бо п’ята сходинка за підсумками минулої кампанії — такий собі результат, із огляду на те, що вони певний час були сусідами з Челсі. Власне, ці два клуби останній раз не грали внічию поміж собою в чемпіонаті аж навесні 2021 року.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа становить 2,45, імовірність нічиєї оцінюється в 3,55, а успіх Челсі — у 2,91.