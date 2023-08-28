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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Усе. Останній тиждень літа-2023 розпочався, а отже й прийшов час визначатись із майбутніми учасниками основних раундів єврокубкових змагань. Усі три українські команди-претенденти, що дістались плей-оф кваліфікації, маючи при цьому різні шанси на успіх, залишаються в грі, а отже на нас очікують дуже насичені будні та, звичайно, видовище в провідних національних першостях на вихідних.

Бешикташ — Динамо Київ (перший матч — 3:2)

Четвер, 31 серпня, 21:00. Стадіон Водафон Парк (Стамбул, Туреччина)

Київське Динамо намагалось до останнього протистояти турецькому Бешикташу в першому матчі серії плей-оф, однак усе одно поступилось за рахунок прикрого голу наприкінці гри (3:2). Цей результат не є прийнятним із точки зору двоматчевого протистояння для команди Мірчі Луческу, яка до того ж проводила геть не найгіршу гру з моменту початку поточного сезону.

Однак розігріватись у "біло-синіх" часу немає — вони вирішили пропустити гру в чемпіонаті, і якщо не вдасться виконати головне завдання на першу частину сезону, то ми ще пригадаємо їм цю відсутність ігрового тонусу. Добре, що хоч суперники також не грали минулими вихідними.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Бешикташ. Коефіцієнт на перемогу команди Сергена Ялчина становить 1,45, імовірність нічиєї оцінюється в 4,50, а успіх Динамо Київ — у 6,46.

Дніпро-1— Спартак Трнава (перший матч — 1:1)

Четвер, 31 серпня, 21:00. Стадіон Міський (Кошице, Словаччина)

Не грав на вікенд свій матч УПЛ й інший наш представник у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА — дніпровський Дніпро-1. Однак у команди Валерія Городова зараз такий чутливий стан, що зайвий раз її зачіпати ніхто не стане. Дніпряни залишились без головного тренера Олександра Кучера в дуже відповідальний момент кампанії й реально ризикують залишитись без єврокубків хоча б восени.

Але результат першої гри проти Спартака з Трнави, нічия 1:1, та ще й на повноцінно домашньому полі суперників, залишає нам простір для сподівань. І так, трибуни в Кошице за жодних обставин не будуть більше підтримувати Дніпро-1, аніж представників власної країни, а ті ще й зіграли на вихідних унічию проти Скаліци (0:0), але з такою шаленою ротацією, що на прийдешню гру це точно не вплине в поганому для них контексті.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Спартак Трнава. Коефіцієнт на перемогу команди Міхала Гашпаріка становить 2,34, імовірність нічиєї оцінюється в 3,39, а успіх Дніпра-1 — у 3,00.

Рома — Мілан

П’ятниця, 1 вересня, 21:45. Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Італійський футбол поступово набирає оберти, однак у цьому чемпіонаті ми не бачимо вже звичного для цього сезону провисання фаворитів на старті кампанії. Провідна група команд країни, із залученням Верони та Лечче, демонструють непогані результати, а Мілан Стефано Піолі взагалі очолює турнірну таблицю за рахунок переваги за додатковими показниками над Наполі та "мастифами".

А ось у Роми, схоже, реальні проблеми. Разом із Лаціо, два римські колективи наразі здобули тільки один заліковий бал, і якщо "орли" міцно засіли на останній сходинці, то "вовки" хоча б ухопились на нічию проти Салернітани в першому турі (2:2). Але від великої афіші цими вихідними команду Жозе Моурінью це все одно не врятує.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Мілан. Коефіцієнт на перемогу команди Стефано Піолі становить 2,78, імовірність нічиєї оцінюється в 3,23, а успіх Роми — у 2,79.

Арсенал — Манчестер Юнайтед

Неділя, 3 серпня, 18:30. Стадіон Емірейтс Стедіум (Лондон, Англія)

Поступово просуваються справи й у англійській Прем’єр-лізі, де тільки чинний чемпіон, Манчестер Сіті, ще не втрачав очки в новій кампанії. Лондонський Арсенал не втримав бажаний результат у дербі проти Фулгема минулими вихідними (2:2), тоді як Манчестер Юнайтед тиждень тому поступився Тоттенгему (0:2), і тепер знову завітає до столиці на не менш відповідальний двобій.

Команда тен Гага багато пропускає та помірно небагато забиває, а отже проблеми минулого сезону нікуди не поділись. Утім, "каноніри" не пропускали лише в грі проти Крістал Пелес (0:1), так що й їхні літні підсилення поки що не працюють належним чином. А Сіті тим часом поступово втікає.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,76, імовірність нічиєї оцінюється в 4,17, а успіх Манчестер Юнайтед — у 4,37.