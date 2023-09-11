Швеція — Австрія, Getty Images
11 вересня 2023, 12:07
У вівторок, 12 вересня, відбудеться матч шостого туру кваліфікації до Євро-2024, у рамках якого збірна Швеції на своєму полі прийматиме Австрію.
За версією букмекерів, Швеція — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 3,10, а перемога господарів — 2,42. Якщо вболівальники вважають, що буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,45.
Тож на що ставити?
Ми вважаємо, що забиватимуть обидві команди, тому пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" — "Так". Коефіцієнт — 1.91.
Також ми ризикнули б поставити, що в другому таймі буде кілька голів — ТБ 1,5. На таку подію пропонується коефіцієнт 2.31.
Матч Швеція — Австрія відбудеться 12 вересня о 21:45 за київським часом.