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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі

У вівторок, 12 вересня, відбудеться матч шостого туру кваліфікації до Євро-2024, у рамках якого збірна Швеції на своєму полі прийматиме Австрію.

За версією букмекерів, Швеція — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 3,10, а перемога господарів — 2,42. Якщо вболівальники вважають, що буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,45.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що забиватимуть обидві команди, тому пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" — "Так". Коефіцієнт — 1.91.

Також ми ризикнули б поставити, що в другому таймі буде кілька голів — ТБ 1,5. На таку подію пропонується коефіцієнт 2.31.

Матч Швеція — Австрія відбудеться 12 вересня о 21:45 за київським часом.