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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів віцечемпіон Німеччини дортмундська Боруссія приймала представника Італії Мілан. Поєдинок в Дортмунді завершився нічиєю — 0:0.

Букмекери приймали ставки на перемогу Дортмунда з коефіцієнтом 2,39. На успіх Мілана пропонувався показник 3,00. Нічийний результат примножив би вашу ставку у 3,63 раза.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на "1Х" з коефіцієнтом 1.40. Ставка зіграла.

"Обидві команди заб'ють" з показником 1,57 не мала успіху. Як і "тотал голів більше 3" з показником 2,24.

Наразі "россонері" перебувають на третій сходинці групи, маючи два бали. Ньюкасл після перемоги над ПСЖ (4:1) очолив квартет, здобувши чотири очка. Парижани з трьома пунктами на другому місці, а Дортмунд — четвертий.